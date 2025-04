Salute, se senti questo fastidio alla mano corri subito dal medico | La diagnosi non lascia scampo

Alcuni sintomi che posso sembrare innocui spesso nascondono patologie insidiose, si tratta di piccoli fastidi

Provare intorpidimento o formicolio alle mani può essere una sensazione passeggera oppure il segnale di un problema di salute più serio. Spesso descritto come una sensazione di “spilli e aghi”, questo fenomeno ha molte possibili origini. Vediamo insieme alcune delle cause più comuni che possono provocare questo disturbo.

Una delle cause più comuni del formicolio alle mani al risveglio è una postura scorretta durante il sonno. Dormire con il braccio sotto il corpo o la testa può comprimere i nervi e limitare il flusso sanguigno. In questi casi, il sintomo tende a scomparire rapidamente una volta cambiata posizione, poiché la pressione sul nervo viene alleviata.

L’utilizzo costante delle mani per attività ripetitive, come digitare al computer o utilizzare utensili, può contribuire alla comparsa di intorpidimento. Questo avviene soprattutto nei casi di sindrome del tunnel carpale, dove il nervo mediano viene compresso all’altezza del polso, provocando dolore, debolezza e formicolio nelle dita.

La vitamina B12 è fondamentale per la salute del sistema nervoso. Una sua carenza può causare formicolio o intorpidimento, in particolare alle mani e ai piedi. Le persone a rischio includono i vegetariani, chi soffre di patologie che limitano l’assorbimento dei nutrienti, come il morbo di Crohn, e gli anziani.

Squilibrio elettrolitico

Anche i livelli alterati di elettroliti come calcio, sodio e potassio possono avere un impatto negativo sulla funzione nervosa. Questi squilibri possono essere causati da disidratazione, assunzione di determinati farmaci o condizioni mediche preesistenti. Il risultato può essere una sensazione persistente di formicolio, specialmente durante l’attività fisica o in situazioni di stress.

Le persone affette da diabete possono sviluppare una complicanza chiamata neuropatia periferica. L’elevato livello di zuccheri nel sangue, mantenuto nel tempo, danneggia i nervi, causando intorpidimento, formicolio o bruciore, spesso nelle estremità come mani e piedi. Questo tipo di neuropatia interessa circa la metà dei pazienti diabetici.

Problemi alla colonna vertebrale e al collo

Patologie come ernie del disco o spondilosi cervicale possono esercitare pressione sui nervi spinali, provocando sintomi che si irradiano verso le mani. Oltre al formicolio, si possono avvertire dolore al collo, rigidità o perdita di mobilità. Queste condizioni richiedono spesso un approccio diagnostico approfondito. Alcune malattie autoimmuni, tra cui l’artrite reumatoide e la sindrome di Guillain-Barré, possono colpire il sistema nervoso e causare formicolio. Queste condizioni si manifestano anche con altri sintomi come dolori articolari, debolezza muscolare e affaticamento generalizzato, rendendo necessaria una valutazione medica completa.

La cattiva circolazione, come quella causata dal fenomeno di Raynaud, può ridurre il flusso di sangue alle estremità, portando a sensazioni di formicolio, specialmente in ambienti freddi. Anche cisti o tumori benigni che comprimono i nervi, infezioni come l’herpes zoster o la malattia di Lyme possono essere responsabili di sintomi simili. Quando il formicolio è accompagnato da segni gravi come debolezza, paralisi o difficoltà nel parlare, è fondamentale cercare immediata assistenza medica.