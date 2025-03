Per 2 anni blocchiamo tutto: l’operatore energetico congela le bollette | Se sei cliente il momento è irripetibile

Un risparmio eccezionale sui consumi di energia elettrica, ma spetta solo a chi ha scelto di aderire a quest’opertaore

In un momento in cui i prezzi dell’energia stanno tornando a salire, c’è una compaglian che lancia una nuova strategia commerciale per offrire ai clienti maggiore stabilità nelle bollette. La principale novità è l’introduzione di offerte a prezzo bloccato per 24 mesi, anziché 12, con l’obiettivo di estendere ancora di più il periodo di stabilità.

La nuova proposta si chiama “Mitica Energia 24” e prevede due opzioni per l’energia elettrica. La tariffa monoraria ha un costo di 0,125 euro/kWh a qualsiasi ora del giorno, mentre la bioraria prevede 0,137 euro/kWh dalle 8 alle 19 e 0,11 euro/kWh nelle ore serali, notturne e nei festivi. Oltre al costo dell’energia, vanno considerati i costi di commercializzazione, gestione e trasporto.

Attualmente, l’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti e può essere attivata esclusivamente online. La compagnia si chiama Dolomiti Energia e sta lavorando per ampliare i canali di sottoscrizione e rendere l’offerta più accessibile a un numero maggiore di utenti. L’amministratore delegato sottolinea che la proposta è aperta a tutte le famiglie, senza distinzioni.

La decisione di potenziare le offerte a prezzo bloccato nasce dall’esigenza di garantire maggiore sicurezza ai clienti in un periodo di instabilità dei prezzi energetici. Oltre alle tariffe variabili legate agli indici nazionali, Dolomiti Energia punta su soluzioni fisse, permettendo ai consumatori di evitare le oscillazioni del mercato per due anni.

Energia da fonti rinnovabili

Dolomiti Energia non è solo un operatore commerciale, ma anche un produttore di energia. Oltre ai tradizionali impianti idroelettrici, il gruppo ha avviato investimenti nell’eolico e nel solare. Chi sceglie l’offerta a prezzo fisso accede virtualmente alla produzione di energia rinnovabile dell’azienda.

Con oltre 730mila clienti tra luce e gas, Dolomiti Energia sta ampliando la sua presenza anche fuori dalla provincia di Trento. Attualmente, il 60% dei clienti è trentino, ma il trend sta cambiando: il 90% dei nuovi utenti proviene da altre regioni. L’obiettivo è arrivare entro un anno a un equilibrio 50% clienti trentini e 50% non trentini.

L’andamento del mercato energetico

Negli ultimi mesi, il Prezzo Unico Nazionale (Pun) dell’energia elettrica ha avuto una media mensile di 130 euro/MWh, in crescita rispetto ai 95 euro del primo semestre 2024. Il mercato ha vissuto periodi di forte instabilità tra il 2021 e il 2023, con picchi di 300 euro/MWh, per poi assestarsi tra 100 e 130 euro/MWh. Le previsioni per il 2026 indicano prezzi intorno ai 100 euro/MWh, ancora lontani dai livelli pre-Covid di 50-60 euro/MWh.

Dolomiti Energia sta puntando su strategie a lungo termine per proteggere i clienti dalla volatilità dei prezzi. L’offerta a 24 mesi a prezzo fisso rappresenta un’opzione interessante per chi desidera pianificare i propri consumi senza il timore di aumenti improvvisi. Con l’ampliamento delle rinnovabili e l’espansione a livello nazionale, l’azienda si prepara a consolidare la propria posizione nel mercato energetico.