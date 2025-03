Patente, il ministero sella Sanità ci mette il becco: non la rinnoverà più a chi prende i farmaci di questa categoria

Novità importanti per chi deve rinnovare la patente. Se fai parte di queste categorie e assumi questi farmaci il rinnovo è complicato.

La patente di guida è un documento essenziale per chiunque desideri mettersi al volante di un veicolo. In Italia, esistono diverse tipologie di patente, ognuna con requisiti specifici e costi variabili. La patente di tipo B, la più comune, permette di guidare autovetture e autocarri leggeri. Per ottenerla, è necessario aver compiuto 18 anni e superare un esame teorico e uno pratico.

I requisiti per conseguire la patente includono un certificato medico di idoneità psicofisica, il superamento di un test teorico a quiz e una prova pratica di guida. I costi possono variare a seconda della scuola guida scelta e del numero di lezioni pratiche necessarie, ma in media si aggirano tra i 700 e i 1.500 euro.

L’esame teorico consiste in un questionario a risposta multipla su argomenti come segnaletica stradale, norme di comportamento e meccanica del veicolo. La prova pratica, invece, valuta le capacità di guida del candidato in diverse situazioni di traffico.

Oltre alla patente B, esistono altre tipologie di patente per veicoli specifici, come la patente A per motocicli, la patente C per autocarri pesanti e la patente D per autobus. Ogni tipologia di patente ha requisiti specifici e costi differenti, ed è importante informarsi adeguatamente prima di intraprendere il percorso per ottenerla.

Il rinnovo della patente

Il rinnovo della patente di guida è un passaggio obbligatorio per tutti gli automobilisti. La frequenza del rinnovo varia in base all’età del conducente: ogni 10 anni fino ai 50 anni, ogni 5 anni tra i 50 e i 70 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni, e ogni 2 anni dopo gli 80 anni.

Per rinnovare la patente, è necessario sottoporsi a una visita medica per verificare l’idoneità psicofisica alla guida. Occorre presentare un documento d’identità valido, la patente in scadenza o scaduta, e le ricevute dei pagamenti dei bollettini per i diritti di Motorizzazione e l’imposta di bollo. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta una fototessera recente e certificazioni mediche aggiuntive.

La novità dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha aggiornato i requisiti per il rinnovo della patente, ponendo maggiore attenzione ai farmaci che possono compromettere la capacità di guida. Alcuni medicinali, come quelli per l’ansia, la depressione o l’epilessia, possono causare sonnolenza, vertigini o alterazioni della vista, rendendo pericolosa la guida.

Diverse patologie possono precludere il rinnovo della patente. Tra queste, malattie cardiovascolari gravi, disturbi neurologici come l’epilessia non controllata, malattie psichiatriche che alterano la percezione della realtà e gravi deficit visivi o uditivi. La valutazione dell’idoneità alla guida è affidata alla Commissione Medica Locale, che esamina caso per caso.