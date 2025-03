Carrello supermercato, con il trucco della chiave ne trovo sempre uno senza usare monete | Non vogliono fartelo sapere

Cosa fai se arrivo al supermercato e non hai la moneta per il carrello? O tieni tutto in mano o sfrutti questo trucchetto

Quante volte ci è capitato di arrivare al supermercato e trovarci senza una moneta per sbloccare il carrello? Questo piccolo inconveniente può trasformarsi in un fastidio, specialmente quando siamo di fretta o non abbiamo monete di taglio adatto. Per fortuna, esiste una soluzione semplice ed efficace che permette di sbloccare il carrello senza usare una monetina.

Il sistema delle monete per sbloccare il carrello è stato introdotto nel 1991, con l’obiettivo di incentivare i clienti a riporre il carrello al suo posto dopo l’uso. Tuttavia, questo sistema ha creato spesso piccoli disagi, poiché non sempre abbiamo con noi una moneta del taglio giusto. Molti si ritrovano a cercare spiccioli nel portafoglio o a dover chiedere il cambio alle casse, perdendo tempo prezioso.

Se vi siete mai trovati in questa situazione, c’è un trucco semplice e alla portata di tutti: usare una chiave a testa tonda. Questo metodo permette di sbloccare il carrello senza la necessità di una moneta, rendendo l’operazione veloce ed efficace. Una volta scoperta questa soluzione, probabilmente non userete più le monetine nei carrelli della spesa.

Il meccanismo del carrello si basa su un cilindro in cui viene inserita la moneta per rilasciare la catena di blocco. Le chiavi con testa tonda, solitamente utilizzate per alcune serrature, hanno la misura perfetta per essere inserite nello slot del carrello. Basta inserirla nello stesso modo in cui si farebbe con una moneta e il carrello si sbloccherà immediatamente.

Rimuovere la chiave dopo l’uso

Una volta terminata la spesa, basterà tirare con un po’ di forza per estrarre la chiave dallo slot. Questo metodo funziona esattamente come una moneta, con il vantaggio di non dover sempre avere spiccioli a disposizione. Inoltre, la chiave rimane sempre a portata di mano, essendo attaccata al portachiavi.

Molti utenti che hanno provato questo metodo lo considerano una soluzione pratica e veloce. Non solo evita la necessità di cercare monete, ma permette di risparmiare tempo e di non dipendere dal cambio delle casse. Inoltre, la chiave a testa tonda è un oggetto che molti di noi portano sempre con sé, rendendo questo trucco ancora più accessibile.

Un metodo sicuro e sempre disponibile

A differenza di altri metodi, come l’uso di gettoni specifici venduti nei negozi o di carte di plastica modificate, la chiave è un oggetto già in nostro possesso e non rischia di bloccarsi nel carrello. L’importante è assicurarsi che la chiave sia della giusta dimensione per entrare facilmente nel meccanismo.

Ora che conoscete questa soluzione alternativa, non dovrete più preoccuparvi di avere una moneta quando andate a fare la spesa. La prossima volta che vi trovate davanti a un carrello bloccato senza spiccioli, provate a usare una chiave a testa tonda: il problema sarà risolto in pochi secondi!