Pane secco, se lo butti fai un danno clamoroso: segui la ricetta e sforna un dolce a pasticceria | E’ perfetto per le feste

Non buttare il pane secco, vi basterà seguire questa ricetta per preparare un dolce superbo da panetteria. È perfetto per le feste, lascerete tutti senza parole.

Buttare il cibo è veramente uno smacco per tutte quelle persone che non ne hanno, che non se lo possono permettere e che muoiono di fame ogni giorno. Lo spreco e l’eccesso per qualcuno e la mancanza e la privazione per altri, sono situazioni che non dovrebbero esistere.

Se vivessimo in un mondo civile, nessuno dovrebbe patire la fame, in quanto, tutti dovremmo poterci nutrire alla stessa maniera, senza mettere il denaro al primo posto come sempre. Se riuscissimo ad arrivare in un futuro come in quello visto nella saga di Star Trek, dove il denaro non avrebbe più importanza, sarebbe epico.

Per questo motivo, oggi vogliamo rilasciarvi una dritta su come utilizzare il pane secco, sfornando un dolce buonissimo come quelli di pasticceria che lascerà tutti i vostri ospiti a Natale senza parole.

Non si butta nulla

I nostri nonni non buttavano mai nulla, nel senso che si utilizzava tutto quello che si poteva degli alimenti e gli scarti che venivano gettati erano proprio minimi. Questo per far capire, che prima di liberarsi degli alimenti, ancora buoni ovviamente, non parliamo di quelli scaduti o non commestibili, fareste meglio a cercare delle ricette alternative che vi salveranno la cena. Ci sono quelle preparazioni che vengono appunto chiamate “svuota frigo” e vi possiamo confermare che sono le migliori.

Per non parlare della frittata con la pasta avanzata del giorno prima e delle polpette con il pane secco avanzato. Insomma ci sono svariati utilizzi e moltissime ricette dalle quali trarre ispirazione. Come questo dolce di cui vi parleremo a breve, il quale una volta provato, non lo abbandonerete più.

La ricetta del pane secco

Se avete del pane secco non dovete assolutamente buttarlo (il pane in realtà non andrebbe buttato mai, di alternative per utilizzarlo anche dopo ce ne sono moltissime), vi basterà seguire questa ricetta antica e rustica, grazie alla quale potrete sfornare un dolce buonissimo perfetto per queste feste. Parliamo della famosa torta di pane, un dolce tipico della tradizione popolare italiana. Ognuno ci metteva quello che aveva in casa, dal cioccolato, al latte, alle uvette e così via.

Ogni Regione ha una propria ricetta da seguire, che si avvicina più o meno alla tradizionale. Anche Benedetta Rossi l’ha voluta realizzare per i suoi follower, seguendo ovviamente quella della tradizione marchigiana, unendo quindi al pane raffermo, liquore all’anice, amaretti, uvetta e cioccolato. Andate sul suo sito per trovare tutto il procedimento da seguire, vi verrà l’acquolina soltanto per averla letta.