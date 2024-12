Moneta rara, un euro ti svolta la giornata: cercalo nei cassetti di casa perché vale tantissimo | La vendi subito all’asta

Cerca questa moneta rara in casa, magari nei cassetti. Questo euro potrà veramente cambiarti la giornata, in quanto il suo valore è molto alto e lo venderai subito.

È proprio vero, bisognerebbe essere esperti e preparati in ogni settore per essere sicuri di capire di tutto e di non farsi scappare l’affare del secolo. Ebbene, come ci insegnano i Mercanti di Cash or Trash, uno tra i programmi più belli trasmessi sul Canale 9, molte volte, quello che per noi non ha valore, in realtà cela dietro un’importanza altisonante.

Stessa cosa al contrario, molte volte i venditori vanno dal dottor Rosa, pensando di avere tra le mani un oggetto raro per poi sentirsi dire: “vale, vale…10 euro”. Questo discorso comprende un po’ tutto quello che concerne il mercato del collezionismo, numismatica inclusa.

Ebbene, probabilmente questa moneta da 1 euro l’avete avuta tra le mani parecchie volte, senza sapere si trattasse di una moneta rara, la quale avreste dovuto conservarla piuttosto che utilizzare per comprare il pane. Se la trovate di nuovo, magari in casa in un cassetto, sappiate che vale tantissimo.

Una volta deciso il proprio settore di collezionismo

Il mondo del collezionismo in genere, così come quello del vintage e dei vari settori in cui sono anche esperti i Mercanti di Cash or Trash, sono molto vasti e possono comprendere di tutto, dai vari Swatch, agli oggetti di design, ai quadri, agli oggetti autografati e così via.

Una volta trovato il proprio settore di riferimento che può essere specifico come per esempio il mercato della numismatica, con monete più o meno rare da collezionare a settori più ampi, fareste meglio ad approfondire e cercare di imparare il più possibile, in modo che quando vi recherete ai mercatini per cercare pezzi rari, sarete sempre super informati.

L’euro raro da avere in casa

Il discorso vale ovviamente anche per le monete da collezione, in quanto il settore della numismatica è molto gettonato. Sono molti i collezionisti che investono a lungo termine su monete che magari dopo decenni possono acquistare un valore inestimabile. È il caso della moneta da 1 euro della Grecia che è stata messa in circolazione nel 2002, con quell’errore di progettazione che la rende speciale.

Infatti nella cartina presente sul retro, sono state incluse per errore la Svezia e la Finlandia, mentre è stata esclusa la Norvegia, mostrando tra l’altro la cartina d’Europa, prima della sua espansione a est avvenuta nel 2004. Per questo il conio è considerato obsoleto da una parte, ma raro dall’altra. Se avete questa moneta a casa, fatevela valutare da un esperto e tenete d’occhio il mercato delle aste online, in quanto, potreste guadagnare parecchi soldi, magari non adesso, ma tra diversi anni sì.