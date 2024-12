Pulizie, forse non lo sai ma questo posto ha più batteri del WC: rischi la salute ogni volta che lo usi | Puliscilo in 3 minuti

Attenzione alle pulizie di casa, senza saperlo stai scordando uno dei luoghi preferiti dai batteri. Altro che il wc!

Quando si pulisce la nostra dimora è sempre bene prestare attenzione ai minimi particolari. Questo perché i batteri possono insidiarsi ovunque e, in particolar modo, amano un posto della nostra casa. Se pensi che sia il wc ti sbagli di grosso!

Ecco dunque quale luogo della casa dovrai pulire attentamente la prossima volta. Non scordartelo mai più!

Purtroppo si sa, le pulizie di casa seppur faticose sono di fondamentale importanza. Vivere in un luogo ben tenuto e privo di batteri è la regola numero uno per dormire sogni tranquilli. I pavimenti, la cucina, il bagno e i ripiani non sono però l’unica cosa a cui prestare la massima attenzione quando facciamo le pulizie di primavera. Senza saperlo stiamo infatti tralasciando uno dei ‘luoghi’ che utilizziamo di più e che, sopratutto, è a stretto contatto con la nostra alimentazione.

Ebbene sì, si tratta proprio di un elettrodomestico che avrai sicuramente in cucina e che non dovrai più scordarti di pulire.

Il microonde: il luogo ideale per i batteri

Se anche tu possiedi un microonde e lo utilizzi più volte durante la giornata, sappi che dovrai necessariamente pulirlo dopo ogni tot. Proprio come il classico forno, anche questo elettrodomestico può essere il luogo ideale per i batteri. Tra le tecniche più utilizzate dalle persone per pulirlo troviamo sicuramente quella che prevede l’utilizzo di un po’ di vapore per sgrassare il cibo incrostato e del detersivo per piatti con un po’ di acqua per rimuovere via il tutto.

Questa però non è l’unica soluzione consigliata dagli esperti per dire ciao ciao allo sporco. Ecco cos’altro potresti fare.

Cosa acquistare per salutare lo sporco

In commercio esistono varie soluzioni per pulire perfettamente il proprio microonde. Una di queste è la schiuma detergente multiuso, ideale per scrostare la superficie interna di questo elettrodomestico e non lasciare alcun residuo alimentare. Dopo averla fatta agire per qualche minuto, basterà sciacquare via il tutto con un panno umido. Anche lo spray antigrasso è sicuramente perfetto per prevenire e togliere l’unto. Anche in questo caso servirà aspettare qualche minuto e dopodiché toglierlo via con un panno o una spugna.

Insomma, quando si tratta di pulizie della casa non sottovalutare più il tuo microonde. D’altronde i tuoi alimenti non posso cuocere all’interno di uno spazio ricco di batteri!