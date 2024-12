Bancomat, evita le truffe all’ATM: se ritiri i tuoi soldi in questo modo non hai più nulla da temere | Metodo sicuro al 100%

Qual è il metodo più sicuro per prelevare del denaro all’ATM? Con questa soluzione potrai dire addio per sempre alle truffe.

Sei stanco delle truffe all’ATM quando vai a prelevare il tuo denaro? Da adesso avrai la possibilità di essere sicuro al 100%, ti basterà recarti in questo luogo. La notizia è cominciata a circolare in queste ore e per giorni non s’è sentito parlare d’altro.

Scopriamo dunque come il Governo Meloni ha deciso di aiutare gli italiani a sentirsi più sicuri.

Purtroppo si sa, oggigiorno gli imbrogli e i malviventi sono sempre dietro l’angolo. Quante volte d’altronde avremo sentito parlare di carte clonato e truffe all’ATM? Ognuna di queste notizie ci ha sicuramente allarmato e, per fortuna, il Governo ha deciso di non sottovalutare più la questione. La nuova Manovra Economica propone una misura che potrebbe rivoluzionare la gestione dei prelievi in Italia, rendendoli ancora più sicuri.

Ecco però nel dettaglio di cosa si tratta e perché la notizia ha già entusiasmato diversi cittadini italiani.

In cosa consiste la nuova Manovra Economica

Sembrerebbe che da adesso in poi, il cittadino potrà prelevare il contante direttamente nei negozi, utilizzando il classico Pos. I punti vendita considerati sono: i negozi, le farmacie, i tabacchini, le edicole e molti altri ancora. La norma deve ancora passare al vaglio del Parlamento, ma ha già fatto drizzare le orecchie agli italiani. Lo scopo è quello di favorire sempre di più l’accesso al contante, soprattutto nelle aeree e nei paesi più isolati. Basterà dunque utilizzare la carta bancaria, recarsi nei negozi e utilizzare il Pos dell’esercetente. Non è ancora chiaro se ci sarà un limite specifico per il prelievo o se, al contrario, non sarà così.

Dietro a questa scelta c’è un altro aspetto importante da non sottovalutare. Scopriamolo assieme.

Come potrebbero cambiare le cose

Un aspetto sicuramente importante è quello che riguarda le modifiche alle normative antiriciclaggio, che attualmente prevedono controlli per operazioni superiori ai 250€. Questo potrebbe dunque sollevare delle preoccupazioni, soprattutto per i prelievi che potranno essere utilizzati per operazioni illecite, senza tutti gli adeguati controlli. Non mancano dunque le perplessità, principalmente tra i sindacati e i commercianti. Secondo Susy Esposito, ossia la segretaria generale della Fisac Cgil, la misura rischierà di favorire il riciclaggio e di velocizzare la desertificazione bancaria.

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose e se questa nuova Manovra Economica del Governo Meloni verrà effettivamente approvata.