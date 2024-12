Natale cancellato, altissimi pericoli per la salute: questi rischi li sottovaluti ogni anno | Butta i regali

Se non fate attenzione a questi pericoli per la salute, dovrete assolutamente cancellare il Natale. Molti li sottovalutano ogni anno, ma non dovrebbero.

Dietro ogni gesto, azione, oggetto, potrebbe nascondersi un’insidia che neanche voi potete immaginare. Per questo motivo, bisognerebbe fare molta attenzione a tutto quello che potrebbe essere un pericolo. Informatevi, leggete le recensioni e le raccolte di opinioni altrui in rete, soltanto così potrete restare sempre aggiornati in materia.

Per esempio, un pericolo che molti proprietari di animali sottovalutano è quello di lasciare i pacchetti con i fiocchi in bella vista, sotto l’albero di Natale, alla mercé dei vostri amici pelosi. Soprattutto i gatti, tendono a giocarci e oltre al pericolo di soffocamento, potrebbero anche ingerirli, creandosi dei danni all’esofago.

Oltre a questo, c’è anche un altro pericolo, che potrebbe obbligarvi a cancellare il Natale, qualora la situazione dovesse diventare più grave. Mai sottovalutare questi rischi, piuttosto è meglio gettare regali e decorazioni.

Il Natale quando in casa ci sono bambini e animali

I bambini, così come gli animali, sono molto curiosi e soprattutto in presenza di oggetti luccicanti e luminosi, tenderanno a concentrarsi maggiormente su di essi. La loro curiosità li mette spesso in pericolo però, in quanto né gli animali né i bimbi quando sono molto piccoli, possono capire quello che gli dite e soprattutto spiegarvi il motivo del loro malessere.

Per quanto addobbare casa come se foste gli aiutanti di Babbo Natale sia meraviglioso, dovrete comunque tenere in considerazione la situazione in cui vivete e soprattutto con chi vivete. Meglio un addobbo in meno che una corsa a Natale in pediatria o dal veterinario, non credete?

Il pericolo è sempre in agguato

Tra i vari pericoli per la salute che sono sempre in agguato, ce n’è uno che potrebbe farvi cancellare il Natale, in quanto i rischi molto spesso vengono sottovalutati. Parliamo del pericolo per i bambini, ma anche per gli animali, di ingerire le batterie a bottone, presenti negli addobbi e anche nei bigliettini musicali. Se questa pila dovesse venire ingerita, dovrete correre immediatamente all’ospedale o dal veterinario, in quanto il contatto della batteria con la mucosa dello stomaco, provocherebbe delle ustioni molto dolorose per il malcapitato.

Prestate molta attenzione ai sintomi e se avete qualche sospetto, non aspettate. Per questo motivo fareste bene a mettere in sicurezza tutti i dispositivi che presentano queste batterie e soprattutto in caso di sostituzione, smaltite immediatamente queste batterie, per evitare possibili incidenti di percorso.