Luci di Natale, svelato il consumo giornaliero delle classiche decorazioni: il loro peso in bolletta è sorprendente

Svelato il consumo giornaliero delle luci di Natale, ecco qual è il loro peso in bolletta, resterete sorpresi.

Il Natale arriva una volta sola all’anno ed è una delle poche festività dove le città italiane e se vogliamo del mondo, si accendono a festa. Compaiono addobbi ovunque, luci a intermittenza che provengono dai balconi dei vari palazzi, leccornie di ogni tipo a ogni angolo e così via.

È un periodo magico per la maggior parte dei bambini (non tutti purtroppo sono così fortunati da poter godere della loro infanzia), i quali aspettano con gioia l’arrivo di Babbo Natale e in realtà anche degli adulti, in quanto, chi più chi meno, si fa ancora travolgere dalla bellezza delle piccole cose.

Per questo oggi vogliamo parlare di un punto che sta dividendo l’opinione pubblica, cioè quanto incidono le luci di Natale sulla bolletta di ogni singola famiglia? Ecco svelato il consumo giornaliero.

Qualche piccolo accorgimento per risparmiare sull’elettricità

A prescindere da quello che leggerete nel prossimo paragrafo o dall’idea che molti hanno per poter risparmiare sulla bolletta dell’elettricità, spegnere le luci di Natale non è la soluzione. Non si può spegnere la gioia per il denaro e soprattutto, siamo invasi da fatti di cronaca terribili che getterebbero chiunque nel buio e nello sconforto più totale, per questo motivo, tutti quanti abbiamo bisogno di giorni come questi, fatti di allegria e luci colorate.

Per questo motivo, ci sono altri modi per compensare l’eventuale costo che gli addobbi potrebbero portarvi. Per esempio, utilizzare in casa lampadine a Led, meglio ancora se smart, che potrete accendere o spegnere direttamente dallo smartphone, qualora foste fuori casa. A tal proposito, spegnere le luci quando non siete in stanza è un ottimo metodo per non far lievitare la bolletta, così come acquistare elettrodomestici a risparmio energetico, evitare lo stand-by degli stessi e spegnere quello che non vi serve. È inutile per esempio tenere il computer acceso dalla mattina alla sera se non lo usate.

L’impatto delle luci di Natale sulla bolletta

Tornando al fulcro del nostro articolo, voi lo sapete quanto pesano sulla bolletta le luci di Natale? Il consumo giornaliero di questi addobbi in realtà potrebbe sorprendervi, in quanto, le nuove luminarie sono tutte realizzate a Led o comunque a basso impatto energetico, motivo per cui, il loro dispendio di energia è minimo, rispetto ad altri elettrodomestici che avete sempre accesi. Non possiamo fornirvi una cifra precisa, in quanto, dopo la fine del mercato tutelato, ogni gestore presenta costi vari ai propri clienti.

Quindi, godetevi le luci e il vostro albero di Natale senza pensarci più di tanto e quando non siete a casa e soprattutto di notte, più che altro per una questione di sicurezza, spegnetele, in modo da tenerle accese e godere della loro luce, soltanto quando siete presenti in casa.