Allarme albero di Natale, va smontato subito: decorazioni letali ti mandano al Pronto Soccorso | Festa cancellata

Il tuo albero di Natale può essere un grosso pericolo. Potresti finire la festività al Pronto Soccorso. Ecco a cosa stare attenti.

Il Natale è sicuramente la festività più attesa dalle persone. Addobbare la propria casa a tema è un momento amato da tutti quanti. Eppure, senza saperlo, il nostro albero di Natale potrebbe diventare un serio pericolo. Le sue decorazioni potrebbero mandarti direttamente al Pronto Soccorso.

Ecco dunque a cosa prestare la massima attenzione per non finire questo bellissimo giorno nel peggiore dei modi.

Il Natale è il momento perfetto per riunirsi con i nostri cari e passare una giornata di serenità. L’albero di Natale è l’emblema per eccellenza; c’è chi lo fa l’8 di dicembre e chi già a fine novembre comincia ad addobbare casa. Senza saperlo però stiamo mettendo a rischio la salute degli inquilini di casa. Le decorazioni per abbellirlo possono essere spesso letali e potrebbe esserci la possibilità di passare questa festività al Pronto Soccorso.

Non sottovalutare la questione e scopri come rendere la tua abitazione sicura al 100%.

Quando l’albero di Natale può diventare un pericolo

Gli amanti degli animali sapranno sicuramente come, durante le festività, l’albero di Natale possa diventare per loro un vero e proprio gioco. Cani e gatti soprattutto potrebbero divertirsi particolarmente con questo addobbo natalizio. Le luci, i rami e i colori sono sicuramente una grande attrazione, ma allo stesso tempo possono diventare un pericolo. Se anche tu, ad esempio, hai un abete vero e non di plastica, sappi che gli aghi possono diventare un serio pericolo per il tuo cane. Nel caso in cui dovesse mangiarne uno potrebbe poi perforarsi l’intestino, vista la sua forma.

Un altro serio problema potrebbe essere quello dell’intossicazione, in quanto questo albero possiede una sostanza viscida e tossica, altamente nociva per il tuo animale.

A cos’altro prestare la massima attenzione

Come se non bastasse, anche le luci, le palline e festoni possono diventare un pericolo. Rosicchiando le illuminazioni quando sono ancora attaccate alla corrente, l’animale potrebbe rischiare la propria vita. Ricordati dunque di raccogliere sempre da terra gli aghi dell’abete e di controllare che non ci sia della resina sul tronco. Assicurati inoltre di coprire il vaso in cui è piantato perché, spesso e volentieri, può contenere delle sostanze altamente tossiche per l’animale (come i pesticidi).

Insomma, se anche tu hai un animale domestico, dagli sempre un occhio e allontanalo nel caso in cui si avvicini fin troppo al tuo albero. Soltanto così potrai passare le festività in piena tranquillità.