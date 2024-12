Ristorante di Bruno Barbieri, pubblicato il conto dal giudice di Masterchef: prima di prenotare fatti due conti

Ti sei mai chiesto quanto puoi spendere andando a cena da Bruno Barbieri? La risposta ti lascerà senza parole. Ecco perché.

Bruno Barbieri è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della cucina italiana. Se anche tu desideri assaggiare almeno una delle due prelibatezze, sappi che dovrai fare prima due conti. Il prezzo da pagare è divenuto poi virale sui social e la notizia ha lasciato gli italiani senza parole.

Ecco dunque nel dettaglio quanto potrai arrivare a spendere da Bruno Barbieri per mangiare uno dei suoi piatti.

Bruno Barbieri, oltre ad essere un noto volto della televisione e giudice della trasmissione culinaria Masterchef, è anche uno chef con la c maiuscola. La sua estrema passione e dedizione alla cucina lo hanno reso uno dei nomi più importanti della nostra nazione. Come ben sappiamo, Barbieri rappresenta al meglio la cucina bolognese e ogni suo piatto è una vera goduria per il palato.

In queste ore però, sui social sono circolate delle immagini degli scontrini da pagare per andare a cena dallo chef.

Il famoso ristorante a Bologna

Dopo aver riscosso incredibile successo nel mondo culinario, Barbieri ha poi culminato il suo bellissimo percorso acquistando il ristorante Fourghetti a Bologna. Tuttavia, anni dopo, l’uomo ha ceduto il timone della sua attività al bravissimo chef Erik Lovacchielli, il quale sta portando comunque in alto questo delizioso ristorante. Gli esperti di cucina amano recarsi in questo luogo per il bellissimo design che lo caratterizza e i piatti tipici della città.

Insomma, se anche tu sogni da tempo di mangiare in questo fantastico posto, sappi che c’è un dettaglio che non dovrai sottovalutare: il prezzo da pagare.

Quanto potrai spendere da Fourghetti

Andando a sbirciare il menù di Fourghetti, possiamo notare come un aperitivo costi all’incirca 12/13€, con tanto di salumi e scquacquerone da accompagnamento o frittelle di gambero rosso e limone. Dopodiché potrai gustarti dei deliziosi tortelli al ragù di piccione a circa 14/16€ e trancio di ricciola o faraona al miele come secondo a 20/22€. E come ogni ristorante che merita, anche da Fourghetti potrai gustarti dei fantastici dolci ad un prezzo che gravita tra i 10 e i 13€. Insomma, nonostante non sia più di Bruno Barbieri, ancora oggi è possibile gustare delle prelibatezze bolognesi ad un prezzo più che corretto.

Che aspetti quindi a provare anche tu questa experience? Dopo aver assaggiato questi piatti ti sentirai una persona differente! Provare per credere..