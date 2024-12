Caro gas, l’inverno è fuori controllo: +68% sulla bolletta per tutte queste famiglie | Svuota il conto o rimani al freddo

Attenzione al caro gas. Tutte queste famiglie potranno trovarsi una cifra esorbitante da pagare per scaldarsi durante il freddo.

L’inverno è ormai arrivato e il freddo si fa sentire. Se anche tu accendi abitualmente i tuoi termosifoni, tra non molto riceverai una brutta notizia: la bolletta da pagare. Moltissime famiglie italiane vedranno un 68% in più di costi da sostenere.

La notizia ha già allarmato gli italiani e qualcuno preferisce rimanere al freddo piuttosto che svuotare il proprio conto corrente.

Purtroppo si sa, oggigiorno il costo della vita è praticamente triplicato e le bollette da sostenere ogni mese hanno raggiunto vette mai viste prima. Un chiaro esempio è sicuramente quella del gas. D’inverno, con il freddo e con la pioggia, non c’è cosa più bella al mondo di accendere i propri caloriferi per scaldarsi. Tuttavia questa scelta può costarci cara e il 2025 non porterà con sé buone notizie.

Ecco infatti nel dettaglio tutte le novità riguardanti la bolletta del gas e perché dovrai prepararti a pagare una cifra da urlo.

Caro bollette e costi del gas da capogiro

Secondo gli esperti, le previsioni delle bollette del gas non sono per nulla entusiasmanti. La stagione 2024/2025 avrà dei costi decisamente superiori rispetto alla 2022/2023. A rendere nota questa triste verità è stata un’analisi fatta da Ecco, in cui è possibile leggere: “Il prezzo del gas ha raggiunto i 48€/MWh. A determinare la grossa spesa che le famiglie italiane dovranno sostenere, oltre alla dipendenza dal combustibile, sono anche le temperature dell’inverno 2024/2025, più rigide, almeno fino ad oggi, rispetto al 2022/2023”. Effettivamente questo calo repentino delle temperature ha costretto le persone ad accendere maggiormente i termosifoni dentro casa.

Se anche tu sei tra queste, ecco un esempio concreto di quanto potresti arrivare a spendere la prossima bolletta.

Quanto potresti arrivare a spendere

L’indagine di Ecco ha poi preso come riferimento tre città italiane, Milano, Roma e Palermo, per stimare quanto una persona potrà spendere in abitazioni di 38,70 e 110 metri quadri. A Milano, ad esempio, se una persona dovesse scaldare un’abitazione di 70 metri quadri con classe energetica G (tra novembre 2025 e marzo 2025), potrebbe arrivare a spendere circa 1.403€. Rispetto all’anno precedente ci sarebbe un aumento di 232€ in più, circa il 20%. Nel caso invece di una casa di 110 metri quadri, allora la cifra ammonterà a 2.143€ (382€ in più). Tra quelle analizzate, Palermo vede dei costi leggermente migliori, con un incremento di massimo 50-100€ rispetto agli anni precedenti.

Insomma, non sottovalutare la questione e accendi i caloriferi di casa con la massima attenzione. Il rischio, altrimenti, potrebbe essere quello di svuotare il tuo portafoglio.