Dolce di Natale low cost, con 6 euro e 4 ingredienti faccio felice tutta la famiglia: senza glutine e con 140kcal

Ecco svelata la ricetta per il dolce di Natale low cost perfetto per fare felice tutta la famiglia. Con 6 euro e 4 ingredienti porterete a tavola un dessert di sole 140kcal e senza glutine.

Partendo dal presupposto che a Natale è impossibile fare la dieta, in quanto, lo sappiamo tutti che in quei giorni di festa, si mangeranno tante leccornie che non si potranno rifiutare. D’altronde non si può vivere soltanto in favore della bilancia, lo sgarro ci vuole!

Poi come sempre tra una festività e l’altra si cercherà di depurarsi con il cibo e con una bella corsetta. Quello che potete fare è per esempio evitare il bis e dov’è possibile optare per ricette fit, sempre molto gustose ma poco caloriche.

Per questo oggi vogliamo presentarvi un dolce di Natale che farà felice tutti. Con 6 euro, 4 ingredienti, 140 kcal e completamente senza glutine, farete contenti tutta la famiglia.

Gli ingredienti che dovrete acquistare per realizzare il dolce di Natale low cost

Come vi dicevamo, questo dolce di Natale low cost sarà amato da tutti, in quanto oltre a essere senza glutine, acquistando i prodotti senza lattosio, può essere perfetto anche a chi soffre di questa intolleranza, per non parlare di tutte le altre varianti che potrete effettuare, per chi è vegetariano, vegano e così via. Grazie al basso contenuto di zucchero e all’assenza di burro, potrebbe essere consumato, ovviamente in ridotte quantità, anche per chi ha patologie particolari, ma ovviamente per questo ultimo punto fareste meglio a chiedere al vostro medico curante.

Detto ciò, se volete realizzare questo dessert light e sfizioso dovrete acquistare al supermercato:

1 uovo;

250 grammi di ricotta;

2 cucchiai di sciroppo d’agave o 1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di amido di mais o 1 cucchiaio di farina (a vostra discrezione);

topping facoltativo.

Il procedimento per realizzare un dolce natalizio diverso dal solito

Oggi vogliamo dunque portare alla vostra attenzione, un dolce di Natale low cost diverso dal solito, il quale farà contenti tutti in famiglia essendo light (140 kcal), gluten free ed economico (con 6 euro avrete creato il vostro capolavoro) e con necessari soltanto 4 ingredienti per realizzarlo. Il procedimento per realizzare la torta di ricotta è veramente molto semplice, in quanto dovrete mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e rimescolare con una frusta, finché non avrete ottenuto un composto omogeneo. A questo punto, versate questa preparazione in uno stampo, precedentemente foderato con la carta da forno e leggermente “sporcato” con un po’ di burro od olio, per evitare che si attacchi alla carta.

Infine, cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180° per 35 minuti e quando sarà cotta, fate raffreddare e mettete poi in frigo per due ore a far riposare. A questo punto decidete voi se applicargli un topping qualunque al di sopra o tagliarla e servirla così, sarà buona in tutte e due le versioni e Buon Natale!