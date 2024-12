Natale, lista dei cibi vietati: con uno solo di questi passi le feste in clinica | Eliminali subito dal menù

Se non volete passare le vostre feste di natale in clinica, dalla lista del menù di Natale, dovrete togliere assolutamente questi cibi vietati.

Le feste natalizie sono sempre molto attese dalla maggior parte degli italiani, soprattutto dai bambini, i quali non vedono l’ora di sapere quali regali Babbo Natale gli lascerà sotto l’albero la notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Sappiamo benissimo quanto, durante queste feste, ogni famiglia stila menù lunghissimi da consumare insieme ad amici e parenti, per non parlare delle luci natalizie, degli addobbi e dell’albero di Natale, che fanno da sfondo a questi momenti di ritrovo.

Ovviamente non tutti amano questi grandi raduni, soprattutto in quei contesti di litigi che molto spesso colpiscono due o più membri. Ma alla fine, nella maggior parte dei casi, qualcuno con cui festeggiare lo si trova sempre. Eppure, se non volete passare le vostre feste in clinica, da menù di Natale dovrete eliminare questi cibi vietati i quali sono veramente molto pericolosi. Ecco di quali parliamo.

La scelta migliore del menù di Natale

Noi italiani siamo sempre molto abitudinari e tradizionalisti, lo sappiamo. Per questo motivo, amiamo riprodurre i classici piatti natalizi, quelle ricette che ci passiamo di generazione in generazione e raramente proviamo piatti che si discostano troppo da queste tradizioni. I tempi però sono cambiati, ci sono molte più persone intolleranti, allergiche o di mentalità differente alla nostra.

Per questo motivo, quando inviterete i vostri ospiti, chiedeteglielo se sono per esempio celiaci, intolleranti al lattosio o semplicemente vegani. In questo modo, li stupirete molto, preparandogli del cibo a parte per loro, facendoli sentire ugualmente parte integrante della famiglia, con quel menù personalizzato. Alla fine che sia per salute o per scelta, bisogna rispettare tutti quanti.

I cibi vietati a Natale

Una volta che vi sarete occupati dei vostri ospiti umani, sappiate che ci sono molti cibi vietati che dovrete eliminare dal menù dei vostri animali a 4 zampe, soprattutto cani e gatti. Se non volete passare tutte le feste in clinica dal veterinario, fareste meglio a non passare nulla di nascosto da sotto il tavolo. Molti cibi umani sono dannosi se non letali per i vostri migliori amici, motivo per cui, sarebbe meglio che loro continuassero a mangiare soltanto il loro cibo.

Alimenti quali: cipolla, cioccolato, aglio, erba cipollina, latte, formaggio e così via, potrebbero fargli molto male e in alcuni casi, portarli anche alla morte. Fategli dunque un bel regalo di Natale, proteggeteli dal cibo dannoso, in modo che possiate passare tutti delle belle feste in famiglia.