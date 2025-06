MINISTERO DEL LAVORO – Approvati: nuovi aumenti in busta paga a giugno, per tutti arriva la 15esima | Meloni: “pagatevi le vacanze anticipate”

Aumenti in busta paga per alcune categorie di lavoratori: dal 1° giugno 2025 nuove tranche di incremento

Dal 1° giugno 2025, il personale del settore bancario potrà beneficiare di un nuovo aumento in busta paga, frutto delle trattative sindacali e del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Abi firmato nel 2023. Questo rinnovo ha previsto un piano di incrementi graduali, che porterà entro il 2026 a un aumento complessivo mensile lordo che, per le posizioni più elevate, può superare i 580 euro. Gli aumenti previsti da giugno rappresentano la penultima tranche di un processo che durerà quasi tre anni.

La nuova tranche di aumenti prevede incrementi che variano a seconda dell’inquadramento professionale del lavoratore. I quadri direttivi di livello più alto vedranno un incremento mensile lordo superiore ai 60 euro, mentre per i livelli più bassi l’aumento sarà più contenuto, intorno ai 30-50 euro. Questi valori si sommano agli aumenti già concessi nelle tranche precedenti, consolidando così un aumento significativo dello stipendio base mensile per tutti i lavoratori del settore bancario.

Il rinnovo del CCNL Abi non si limita all’aumento di giugno, ma è articolato in diverse fasi temporali. Dopo gli incrementi iniziali a partire da luglio 2023, sono previsti ulteriori aumenti nel settembre 2024, a giugno 2025, e infine a marzo 2026. Questa distribuzione a scaglioni permette alle banche di gestire l’impatto economico degli aumenti salariali e ai lavoratori di beneficiare di incrementi progressivi nel tempo.

L’ultima tranche di aumenti, che entrerà in vigore a marzo 2026, aggiungerà ulteriori somme mensili agli stipendi del personale bancario. Questi incrementi saranno leggermente inferiori rispetto a quelli di giugno 2025, ma comunque consistenti. Nel complesso, sommando tutte le tranche, i lavoratori più qualificati riceveranno un aumento lordo che si avvicina ai 600 euro mensili, un valore significativo che testimonia l’impegno di Abi e sindacati nel migliorare le condizioni salariali.

Nuovi stipendi lordi aggiornati dal 1° giugno 2025

Con questi aumenti, il nuovo stipendio base lordo mensile per i vari livelli dell’inquadramento del personale bancario sarà aggiornato. Per esempio, i quadri direttivi di quarto livello supereranno i 5.100 euro lordi mensili, mentre i livelli più bassi della terza area professionale si attesteranno su cifre intorno ai 2.700 euro lordi. Questi valori includono anche scatti di anzianità e altre voci stipendiali che compongono la retribuzione totale.

Gli incrementi previsti nel CCNL Abi rappresentano una risposta importante alle esigenze di adeguamento salariale nel settore bancario, in un contesto economico caratterizzato da inflazione e sfide di mercato. Aumentare la remunerazione del personale significa valorizzare il ruolo chiave che i bancari svolgono nel sostenere l’economia e garantire un servizio efficiente ai clienti.

La gradualità degli aumenti come strategia condivisa

Il percorso a tappe per l’erogazione degli aumenti consente alle parti coinvolte di monitorare costantemente l’andamento economico e adeguare, se necessario, le strategie di gestione delle risorse umane. La gradualità, infatti, è uno strumento utile per bilanciare le esigenze dei lavoratori con la sostenibilità economica delle aziende bancarie.

In conclusione, i nuovi aumenti in busta paga previsti dal CCNL Abi confermano un importante passo avanti per il personale del settore bancario. Tra pochi giorni, con l’inizio della tranche di giugno 2025, i lavoratori potranno vedere un incremento tangibile delle proprie retribuzioni, con ulteriori miglioramenti attesi nei prossimi mesi. Questo rinnovo contrattuale rappresenta un esempio di come il dialogo sindacale possa tradursi in benefici concreti per i dipendenti.