L’aspirapolvere clone Dyson sotterra il marchio britannico | Lo paghi 3 volte meno ed è identico

Tutti lo vogliono, si tratta di un nuovo elettrodomestico ad un prezzo imbattibile identico a quello originale

Gli aspirapolvere Dyson sono considerati tra i migliori sul mercato per qualità, efficienza e potenza di aspirazione, ma il loro prezzo elevato li rende inaccessibili a molti. Fortunatamente, esistono diverse alternative più economiche che offrono ottime prestazioni senza superare i 300 euro. Dai modelli versatili e multifunzione a quelli più compatti e leggeri, il mercato propone soluzioni per ogni esigenza, mantenendo comunque un buon livello di affidabilità.

Tra le opzioni più interessanti troviamo il Rowenta X-Pert 6.60, una scopa elettrica senza fili con motore da 100 W, ideale per una pulizia quotidiana semplice ed efficace. Per chi cerca un dispositivo in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, invece, il Hoover H-Free 300 Hydro è una scelta eccellente: grazie al rullo 360° Hydro, permette di lavare fino a 40 m², rendendolo un’alternativa economica al Dyson Submarine.

Se l’obiettivo è avvicinarsi alle prestazioni dei modelli Dyson più avanzati, il Samsung Jet 60 è un’opzione da considerare. Con un motore Digital Inverter da 150 W, un’autonomia di 40 minuti e una testina rotante a 180°, garantisce una pulizia profonda ed efficace su diverse superfici. Per chi ha animali domestici, invece, il Bissell 2225N CrossWave Pet Pro è progettato per rimuovere peli e sporco ostinato grazie a una spazzola rotante da 3000 giri al minuto e un sistema a due serbatoi per il lavaggio con acqua pulita.

Infine, il Black&Decker BHFEV1825CP e il Bosch BBS711W offrono lunghe autonomie e diverse modalità di aspirazione per adattarsi a ogni esigenza. Il primo arriva fino a 72 minuti di utilizzo, mentre il secondo, grazie alla luce LED e alla spazzola motorizzata, è perfetto per individuare e rimuovere anche la polvere più sottile. Con queste alternative, è possibile ottenere prestazioni elevate senza spendere una fortuna.

Xiaomi sfida Dyson con un aspirapolvere senza fili potente ed economico

Xiaomi continua a espandere la sua gamma di elettrodomestici tecnologici con il Mi Handheld Vacuum Cleaner, un aspirapolvere senza fili che prende ispirazione dai modelli Dyson, offrendo un mix di prestazioni elevate e prezzo competitivo. Il dispositivo si distingue per un design leggero, con un peso di soli 1,5 kg, e un potente motore da 350W, capace di generare una capacità di aspirazione di 90AW a 100.000 rpm. Il sistema a 9 cicloni garantisce un’efficace separazione della polvere, mentre il sistema di filtraggio a 5 passaggi cattura il 99,97% delle particelle microscopiche fino a 0,3 micron, assicurando un’aria più pulita dopo l’uso.

L’aspirapolvere Xiaomi offre un set completo di accessori per adattarsi a diverse esigenze di pulizia. Tra questi troviamo la Electric mites brush, perfetta per eliminare acari e polvere dai tessuti, e la Extra-soft brush, pensata per superfici delicate come tastiere e librerie. Il Flat nozzle è invece ideale per aspirare briciole e raggiungere angoli difficili, mentre la docking station da parete consente di riporre comodamente il dispositivo quando non è in uso. Inoltre, il sistema intelligente di svuotamento del contenitore della polvere, simile a quello dei Dyson, evita il contatto diretto con lo sporco, migliorando l’igiene complessiva.

Autonomia della batteria e prestazioni

Il Mi Handheld Vacuum Cleaner è dotato di una batteria in grado di offrire fino a 30 minuti di autonomia in modalità standard, permettendo di pulire un’area di circa 160 metri quadrati con una sola carica. Per le situazioni che richiedono una potenza maggiore, è disponibile la modalità Max, che offre un’aspirazione più intensa ma con una durata ridotta a 6 minuti. Anche se l’autonomia in modalità massima non è elevata, le prestazioni generali restano più che adeguate per la maggior parte delle esigenze domestiche.

Uno dei punti di forza di questo aspirapolvere Xiaomi è senza dubbio il prezzo. Rispetto ai modelli Dyson, che superano facilmente i 500 euro, il Mi Handheld Vacuum Cleaner è stato proposto a 249,99 euro, con un’offerta lancio a 199,99. Un rapporto qualità-prezzo che rende questo dispositivo una scelta allettante per chi cerca un aspirapolvere senza fili performante senza spendere una fortuna.