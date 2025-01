Friggitrice ad aria, con il trucco delle bustine da tè è tornata nuova di zecca | Ora uso solo quelle

Grazie al trucco delle bustine da tè, la vostra friggitrice ad aria è tornata come nuova. Dopo averlo scoperto, userete solo questo metodo.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più acquistati e più gettonati del momento, tant’è che anche le più famose food blogger hanno dedicato libri o video ad hoc per questo nuovo metodo di cucinare.

Grazie a questa piccola invenzione, non solo ridurrete i tempi di cottura, ma otterrete delle preparazioni più sane e consumerete meno in bolletta piuttosto che accendere sempre il fornello o il forno elettrico.

Per questo oggi vogliamo svelarvi il trucco delle bustine da tè, grazie al quale la vostra friggitrice ad aria sarà sempre come nuova di pacco. Dopo che lo userete una volta, non lo abbandonerete più.

L’importanza della pulizia della friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria come dicevamo, è diventato un componente essenziale nella vita di molte persone, soprattutto per la rapidità di preparazione. Inoltre, come mostrano in rete, sono molteplici i piatti che si possono preparare con essa, non soltanto le classiche patatine fritte, ma anche primi, secondi e dolci.

Proprio per questo uso massiccio, è fondamentale lavarla con cura dopo ogni utilizzo per evitare che residui di cibo possano danneggiarne il funzionamento. Soprattutto il cestello è bene lavarlo e asciugarlo molto bene per evitare che l’umidità resti al suo interno. Utilizzate gli appositi prodotti non troppo aggressivi, per farla sempre brillare come il primo giorno che l’avete portata a casa.

Il trucco della bustina del tè

In merito alla pulizia della vostra friggitrice ad aria, in quanti di voi conoscono il trucco delle bustine del tè per farla tornare come nuova di zecca? Una volta provato, questo metodo non lo abbandonerete più, soprattutto per la sua rapidità di utilizzo. Perché il tè vi starete chiedendo? Semplice perché al suo interno sono presenti i tannini, composti chimici naturali con proprietà non solo sgrassanti ma anche deodoranti.

Detto ciò, come rivelano da 20minutos.es, il metodo è semplicissimo, rimuovete eventuali presenze di cibo attaccate, prendete una bustina di tè, legatela con il cordino al cestello, impostate la temperatura a 180° per 3 minuti, spegnete e lasciate riposare qualche minuto. Adesso non vi resta che lavare il vostro cestello, sciacquandolo con acqua tiepida e sentirete che profumo, per non parlare della pulizia impeccabile presente al suo interno. Prima di effettuare qualunque metodo fai da te, ricordatevi sempre di verificare che il vostro dispositivo sia compatibile con tali soluzioni.