Nuova ossessione LIDL, per qualche manciata di euro ho risolto per sempre il problema batteria | Addio carro attrezzi per sempre

La catena di supermercati tedeschi ha stupito tutti con l’ultimo volantino: questo accessorio per auto andrà subito sold out.

Tra le catene di supermercati più apprezzate da chi ama fare la spesa spendendo poco ma senza rinunciare alla qualità, LIDL ha lanciato negli anni una serie di novità che hanno subito attirato l’attenzione del pubblico.

Considerato uno dei market di punta di tutto il territorio europeo, gode anche di uno staff che sa bene come fare comunicazione e coinvolgere gli acquirenti.

Oltre ai prodotti del food and beverage proposti nella catena LIDL, infatti, se ne possono trovare tantissimi altri utili per la vita quotidiana e ogni tipo di esigenza.

Nel tempo, infatti, tantissima merce venduta nei supermercati del marchio ha ampiamente soddisfatto gli acquirenti grazie al rapporto qualità-prezzo.

Le offerte LIDL che fanno impazzire

Anni addietro, LIDL è finita su tutti i giornali nazionali per il caso delle note sneakers brandizzate. Si trattava di classiche scarpe da ginnastica che riproponevano i colori del marchio e che, quasi inspiegabilmente, andarono a ruba in tutta Italia. Ma non sono stati solo gli acquirenti nostrani ad impazzire per quel prodotto LIDL, bensì tutta Europa dimostrò enorme gradimento per quell’accessorio.

Ad oggi, la catena di supermercati tedesca continua a stupire positivamente i consumatori proponendo una serie di elettrodomestici e materiali per il fai da te di eccellente qualità. Settimana dopo settimana, i volantini LIDL suggeriscono offerte eccellenti e, proprio in questi giorni, c’è un prodotto che sta attirando l’attenzione di molti acquirenti, in particolar modo di coloro che trascorrono molto tempo in macchina e sono consapevoli di quanto sia importante avere sempre a bordo tutta la strumentazione necessaria per affrontare le emergenze su strada.

LIDL conquista i viaggiatori

Nel volantino lanciato da LIDL il 6 gennaio 2025 (e che scadrà il prossimo 12 gennaio), viene proposto un ausilio portatile per avviamento auto con powerbank di Ultimate Speed. Si tratta di un prodotto che permette di ricaricare la batteria senza dover avere a disposizione dei cavi o un’altra auto. In questo modo, nel caso di stop improvvisi del veicolo per strada, si può anche evitare di contattare il carro attrezzi.

Inoltre, ciò che sta spingendo molti consumatori ad acquistare immediatamente l’accessorio di LIDL è il prezzo, altamente competitivo rispetto a prodotti simili venduti su altri e-commerce. L’ausilio portatile per l’avviamento dell’auto di Ultimate Speed, infatti, è venduto a soli 49 euro.