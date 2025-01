Acqua e sale, da quando ho scoperto questa stregoneria ho buttato via il Vetril | Finestre così trasparenti che sembrano invisibili

Grazie all’acqua e sale, non avrete più bisogno di detersivi vari come il Vetril per pulire i vetri, in quanto non saranno mai stati così limpidi.

Oggi giorno abbiamo praticamente un prodotto industriale per tutto, che sia per cucinare o per pulire casa. Di detersivi ormai ne vediamo moltissimi tra i vari scaffali, anche di più marche per lo stesso utilizzo.

Molti si affidano solo a questi prodotti per portare a termine le varie faccende di casa, mentre altri, un po’ frenati dal costo, un po’ dal cercare di ridurre l’inquinamento, ripiegano sui metodi “della nonna” che tanto facevano furore decenni fa, quando ancora non c’erano tutti questi detersivi artificiali.

Per questo non stupisce il fatto che molti utenti abbiano segnalato di utilizzare acqua e sale per lavare i vetri, abbandonando un po’ il Vetril e gli altri detersivi industriali. Sapevate di poter avere vetri trasparenti grazie a questa combo?

I molteplici utilizzi di acqua e sale

Spesso sottovalutati, ma la combinazione perfetta tra acqua e sale, non è soltanto l’inizio per cucinare una strepitosa pasta, ma molto di più. In primis, questi due ingredienti li abbiamo tutti e il loro costo è irrisorio rispetto ai prodotti che troviamo in commercio. Se fate una ricerca in rete, molti suggeriscono che l’acqua salata è l’ideale come antinfiammatorio naturale per prevenire per esempio le afte in bocca, o come impacco per le scottature estive.

Inoltre viene utilizzato per pulire casa, essendo un potente anticalcare, così come pare essere efficace per lavarsi i capelli, fare degli impacchi per la pelle e soprattutto per il viso in caso di occhiaie. Badate bene però che fareste meglio a verificare con gli esperti del settore, prima di utilizzarlo per uno dei tanti metodi elencati. Molte superfici per esempio, in caso lo usiate per pulire, potrebbero non tollerare la combo di acqua e sale.

Acqua e sale anche per i vetri

Tra i vari utilizzi alternativi di acqua e sale, c’è anche chi utilizza la loro miscela per lavare i vetri al posto del Vetril e degli altri prodotti industriali, ottenendo delle superfici super pulite e brillanti. I pareri in merito a questo utilizzo sono discordanti, in quanto c’è chi si è trovato benissimo e chi invece l’ha promosso ma con riserva.

Questo perché bisogna sempre verificare la superficie su cui si andrà a passare acqua e sale, in quanto alcuni materiali potrebbero non resistere al forte potere abrasivo del composto. Inoltre c’è chi consiglia di sciacquare bene dopo averlo passato e chi rivela ancora che non tutti i tipi di macchie vengono via facilmente. Voi cosa ne pensate?