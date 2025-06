Freezer, mettici dentro una moneta e un bicchiere d’acqua: scampi una notte al pronto soccorso con 1€

Un trucco semplice può evitare intossicazioni gravi dopo un blackout mentre sei in vacanza.

Immagina di tornare a casa dopo una settimana di vacanza. Apri il frigorifero, tutto sembra a posto, ma qualcosa non ti convince. I cibi nel congelatore sono apparentemente integri, ma… puoi davvero fidarti? Spesso, una banale interruzione di corrente potrebbe aver compromesso la sicurezza alimentare, senza lasciare tracce evidenti. Ed è qui che entra in gioco uno dei trucchi più semplici ma geniali degli ultimi tempi.

Il nostro frigorifero è uno di quegli elettrodomestici a cui affidiamo, ogni giorno, una parte fondamentale della nostra sicurezza domestica: la conservazione degli alimenti. Che sia un guasto tecnico o una banale interruzione dell’energia elettrica, anche un breve stop può mettere a rischio tutto quello che abbiamo congelato. Il vero problema? Quando questo accade in nostra assenza, e noi non possiamo accorgercene in tempo.

Fortunatamente, esiste un trucco tanto semplice quanto efficace, utile per scoprire se durante la nostra assenza il congelatore ha smesso di funzionare e poi si è riacceso, magari compromettendo irrimediabilmente la qualità (e la sicurezza) dei nostri alimenti. Si chiama il trucco della moneta e del bicchiere d’acqua, e ti bastano davvero pochi secondi per metterlo in pratica.

Il trucco della moneta: come funziona e perché è così utile

Per realizzarlo, basta riempire un bicchiere d’acqua, metterlo nel congelatore e, una volta che l’acqua si sarà solidificata, poggiare una moneta sopra il ghiaccio. Poi, si lascia il bicchiere nel congelatore per tutto il tempo in cui non si è in casa. Al ritorno, si controlla la posizione della moneta: se è rimasta in cima al ghiaccio, tutto è andato bene. Se è affondata, vuol dire che il ghiaccio si è sciolto e poi ricongelato.

Ecco i tre scenari possibili:

Moneta sopra il ghiaccio: nessuna interruzione, o blackout brevissimo. Tutto è ok.

Moneta a metà: lieve scioglimento, breve stop elettrico. Decidi tu cosa fare.

Moneta in fondo: ghiaccio sciolto completamente e poi ricongelato. Butta via tutto, perché potrebbe essere pericoloso.

Perché è pericoloso ricongelare il cibo scongelato

Molti pensano che se un alimento si scongela e poi si ricongela, non succeda nulla. Purtroppo non è così. Alcuni alimenti, specialmente il pesce, sono tra i più sensibili a questi sbalzi di temperatura. Il problema non è solo legato al gusto o alla consistenza, ma alla proliferazione batterica.

Quando un pesce si scongela, i batteri iniziano a moltiplicarsi velocemente. Se poi lo ricongeliamo senza cuocerlo, rischiamo di conservare anche quei batteri, che possono provocare gravi intossicazioni alimentari una volta che il cibo viene consumato. È per questo che le autorità sanitarie raccomandano di non ricongelare mai alimenti crudi che si sono scongelati. Per capire se un blackout ha compromesso la sicurezza dei tuoi alimenti, nessun sistema è più economico e preciso del trucco della moneta. Con 1 euro e un po’ d’acqua puoi evitare una notte al pronto soccorso (e lo spreco di interi congelatori di cibo).