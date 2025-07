FINE DELLA CANICOLA, 20 gradi di massima a luglio: in questo paese europeo si sta benissimo mentre noi schiattiamo | È a un tiro di schioppo

Esiste ancora una città dove esistono le quattro stagioni ben distinte: inverni rigidi ed estati fresche

Vilnius, capitale della Lituania, nonostante la vicinanza del Paese al Mar Baltico, sorge nell’entroterra, conferendole un clima leggermente più rigido rispetto ad altre città lituane. L’influenza marina si avverte poco e il clima sub-continentale domina la scena, con inverni decisamente freddi ed estati fresche ma gradevoli. Le escursioni termiche sono ben marcate e le stagioni scandiscono con precisione il ritmo dell’anno, rendendo ogni periodo unico per vivere la città con atmosfere diverse.

La stagione invernale, da dicembre a febbraio, regala a Vilnius un volto affascinante, imbiancato e silenzioso. Le temperature minime si aggirano intorno ai -7°C e raramente superano gli 0°C durante il giorno. Le nevicate sono frequenti ma mai eccessive, rendendo il paesaggio urbano fiabesco senza però compromettere la mobilità. Tra i tre mesi, febbraio è spesso il più soleggiato, offrendo un’ottima occasione per visitare la città sotto una luce brillante, pur restando nel pieno del gelo baltico.

La primavera a Vilnius si fa attendere. Marzo presenta ancora un clima invernale, con minime che scendono sotto lo zero e massime che raramente superano i 4°C. È solo tra aprile e maggio che la città comincia a risvegliarsi davvero: le temperature si fanno più miti, le giornate si allungano e la vegetazione esplode in colori. È anche il periodo più secco dell’anno, ideale per godersi la città in tranquillità e senza l’affollamento tipico dell’estate.

L’estate, da giugno ad agosto, è il periodo migliore per visitare Vilnius, almeno dal punto di vista climatico. Le temperature massime si attestano tra i 21 e i 23°C, con punte rarissime fino ai 30°C nei giorni più caldi. Le notti sono fresche e piacevoli, con minime intorno ai 12°C. È il momento dell’anno con più precipitazioni, ma si tratta per lo più di brevi temporali pomeridiani. Il soleggiamento è buono e la città si anima con eventi, concerti e vita all’aperto.

Un autunno dai colori intensi

Da settembre a novembre, l’autunno a Vilnius si presenta inizialmente mite, ma con un rapido declino termico. Settembre offre ancora temperature gradevoli, ideali per camminare nei parchi cittadini tra i colori del foliage. Ottobre vede l’arrivo del freddo e delle prime piogge importanti, mentre novembre si avvicina all’inverno, con temperature prossime allo zero e un clima più grigio e umido.

Il periodo ideale per visitare Vilnius resta quello estivo, tra metà giugno e metà agosto. Le condizioni climatiche permettono di godere della città senza doversi preoccupare troppo del freddo o della pioggia. I parchi e le piazze si animano, e la luce del giorno si estende fino a tarda sera, regalando lunghe giornate ideali per esplorare ogni angolo del centro storico e dei suoi dintorni.

I mesi più economici

Per chi cerca invece un’opzione più economica, i mesi invernali offrono prezzi decisamente più accessibili, ad eccezione del periodo natalizio. Novembre, gennaio e febbraio sono in genere i mesi con le tariffe più basse per voli e alloggi, ma bisogna mettere in conto le temperature rigide e la limitata durata della luce diurna. Un compromesso può essere rappresentato dai mesi di marzo o ottobre, meno freddi ma ancora lontani dall’alta stagione.

Vilnius è una capitale dal clima vario, con stagioni ben marcate che trasformano il volto della città nel corso dell’anno. Che si preferisca il romanticismo dell’inverno, la freschezza dell’estate o i colori dell’autunno, ogni periodo offre una prospettiva diversa e interessante. Pianificare il viaggio tenendo conto delle temperature e delle precipitazioni aiuta a vivere al meglio l’esperienza baltica in una delle città più affascinanti d’Europa.