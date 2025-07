URGENTE – 4918 posizioni: diventare carabiniere è ancora più facile | Richiesta solo la PEC

In un’Italia ancora alle prese con la piaga della disoccupazione, arriva una chiamata concreta per migliaia di giovani in cerca di stabilità.

A maggio 2025, il tasso di disoccupazione in Italia è tornato a salire dopo mesi di timido calo. Secondo gli ultimi dati ISTAT, il numero di persone senza lavoro è aumentato soprattutto tra i giovani sotto i 30 anni, con percentuali che in alcune Regioni del Sud superano ancora il 30%. Una realtà che, nonostante le riforme e gli incentivi alle imprese, resta uno degli ostacoli principali alla ripresa economica del Paese.

Il problema, però, non è solo la mancanza di posti di lavoro, ma anche la scarsità di opportunità stabili e retribuite dignitosamente. Molti giovani si trovano costretti ad accettare impieghi precari o part-time involontari, mentre cresce il numero di “neet”, cioè coloro che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione.

Non stupisce quindi che ogni bando della pubblica amministrazione – con i suoi contratti a tempo indeterminato, le tutele e la possibilità di carriera – venga preso d’assalto. Ed è proprio in questo scenario che si apre una finestra importante per chi sogna una divisa e una certezza lavorativa per il futuro.

In arrivo una maxi-selezione nazionale: un concorso che potrebbe dare un’occasione concreta a migliaia di candidati, con requisiti chiari e una procedura completamente online. Ma il tempo stringe.

Un’opportunità rara: 4918 posti a concorso in tutta Italia

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha infatti bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 7 luglio 2025.

I posti sono così suddivisi:

3.421 riservati a volontari in ferma prefissata in servizio o congedo;

1.465 destinati a cittadini italiani civili, senza obbligo di esperienza militare;

32 riservati a candidati con competenza linguistica A2, secondo il Quadro comune europeo, nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Come partecipare: requisiti, prove e cosa c’è da sapere

La procedura di partecipazione si svolge esclusivamente online, tramite l’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma (www.carabinieri.it). L’unico vincolo tecnico: è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato.

Tra i requisiti richiesti figurano la cittadinanza italiana, il possesso del titolo di studio minimo, l’assenza di precedenti penali e l’idoneità psicofisica e attitudinale. Il percorso selettivo prevede:

Prova scritta di selezione

Prova di efficienza fisica

Accertamenti psico-fisici

Accertamenti attitudinali

Valutazione dei titoli