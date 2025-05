Confermato AEROPORTO – Giro di 180° nell’UE: questi oggetti non possono più finire in stiva | Ti sbranano il bagaglio

Le compagnie aeree vietano il trasporto di quest’oggetto nel bagaglio che viene trasportato per una questione di sicurezza a bordo

La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è da sempre una priorità assoluta per le autorità aeronautiche, e per questo le normative relative al trasporto di oggetti a bordo degli aerei sono soggette a continue revisioni. Le restrizioni sul bagaglio, in particolare, mirano a prevenire qualsiasi rischio potenziale derivante dal contenuto di valigie e zaini, sia che si tratti di oggetti pericolosi per l’aeromobile, sia che possano mettere a repentaglio l’incolumità delle persone a bordo. In questo contesto, l’Unione Europea ha recentemente aggiornato le sue linee guida, vietando esplicitamente il trasporto delle batterie portatili nel bagaglio da stiva.

A fornire indicazioni precise è stata l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), che ha ribadito come i dispositivi elettronici alimentati a batteria, se non correttamente gestiti, possano rappresentare un rischio significativo durante il volo. In particolare, la possibilità che le batterie al litio si surriscaldino, causino incendi o esplodano ha spinto le autorità a intervenire con regole più restrittive. L’EASA ha chiarito che questi articoli, se trasportati nella stiva dell’aereo, diventano difficili da monitorare e da gestire in caso di emergenza.

Le nuove direttive vietano espressamente l’inserimento di power bank e batterie di ricambio nel bagaglio da stiva. Questi dispositivi devono essere trasportati esclusivamente nel bagaglio a mano, in modo che l’equipaggio e i passeggeri possano intervenire prontamente nel caso si verifichi un problema. La scelta si basa su motivazioni pratiche: se una batteria dovesse prendere fuoco nella cabina passeggeri, il personale di bordo potrebbe reagire immediatamente. Questo, invece, non sarebbe possibile se l’incidente avvenisse nella stiva, dove l’accesso è vietato durante il volo.

Oltre alla collocazione obbligatoria nel bagaglio a mano, l’EASA stabilisce che ogni passeggero possa portare con sé un massimo di due batterie portatili. Queste devono essere protette individualmente per evitare cortocircuiti e non devono essere utilizzate per la ricarica durante il volo. Le compagnie aeree sono autorizzate a eseguire controlli più stringenti al momento dell’imbarco, e in alcuni casi potrebbero anche rifiutare il trasporto del dispositivo se non conforme agli standard di sicurezza.

I rischi legati a batterie difettose

Uno degli aspetti più sottolineati dall’EASA riguarda la qualità e l’affidabilità delle batterie. Le autorità consigliano vivamente di acquistare questi dispositivi solo da rivenditori autorizzati e di evitare prodotti senza marchio o provenienti da canali non ufficiali. Batterie contraffatte o difettose possono rappresentare un pericolo reale, in quanto potrebbero non aver superato i test di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Un altro punto centrale della normativa riguarda il limite energetico consentito per ogni batteria, espresso in wattora (Wh). Anche se le soglie specifiche possono variare da compagnia a compagnia, generalmente le batterie che superano i 100 Wh devono essere dichiarate e approvate preventivamente dal vettore. È quindi fondamentale verificare le specifiche tecniche della propria batteria prima di recarsi in aeroporto, per evitare spiacevoli sorprese al momento del check-in.

Una regolamentazione in evoluzione

Le disposizioni europee si inseriscono in un contesto globale in cui le autorità di aviazione civile cercano di armonizzare le regole relative al trasporto di dispositivi elettronici. Gli incidenti registrati negli ultimi anni, anche se rari, hanno spinto a una maggiore attenzione nei confronti delle batterie agli ioni di litio, ormai onnipresenti nella vita quotidiana ma non prive di criticità.

Con queste misure, l’Unione Europea punta a sensibilizzare i passeggeri sull’importanza di un comportamento responsabile in viaggio. Conoscere le regole, rispettare le indicazioni e adottare precauzioni adeguate non è solo una questione di rispetto delle normative, ma rappresenta un contributo concreto alla sicurezza collettiva. Le batterie portatili possono accompagnarci anche in volo, ma solo se trattate con la dovuta attenzione.