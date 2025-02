Box, con il trucco della pallina mio nonno non ha mai fatto un segno al paraurti | È il suo segreto per una carrozzeria impeccabile

Come non rovinare la carrozzeria dell'auto durante il parcheggio - cataniaoggi.it (Foto Pexels)

Come mantenere intatta la carrozzeria quando si parcheggiano le auto nel box? C’è un trucco che rende tutto molto semplice.

Quante volte vi è capitato di danneggiare l’auto durante un parcheggio, per strada o nel garage? Bene, non siete i soli, ma tanti hanno avuto il vostro stesso problema.

Nel momento in cui succede, tante sensazioni contrastanti si mescolano: rabbia, con se stessi e a volte con la disposizione di strade o muri, e grande dolore, soprattutto se si pensa ai soldi spesi per quell’auto.

In molti casi, dunque, l’unica soluzione sembra essere quella di correre da un carrozziere per far aggiustare il danno. Un’opzione che, tuttavia, prevede dei costi non sempre accessibili.

Ebbene, un anziano ha messo a punto un trucco low cost per preservare la carrozzeria dell’auto al momento del parcheggio in garage.

I costi della carrozzeria delle auto

I prezzi della auto stanno salendo sempre di più in parallelo con la messa in commercio di modelli ibridi o di ultima generazione. I veicoli si sono così trasformati in elementi dotati di ogni genere di comfort e disposti di una carrozzeria di eccellenza, senza contare la scelta dei motori, sempre più potenti ma in grado di ridurre i consumi. In considerazione di ciò, l’acquisto di un’auto è un vero e proprio investimento destinato a durare nel tempo.

Accade, tuttavia, che nonostante si riservino cura e accortezza nei confronti di questi veicoli, un po’ di distrazione o di superficialità, possono causare gravi danni. La carrozzeria è la parte che viene più facilmente danneggiata e le riparazioni partono da un minimo di 50 euro fino ad un massimo di migliaia di euro. Il più delle volte, i danni vengono provocati durante le manovre di parcheggio e, proprio per ridurre al minimo i rischi, un anziano signore ha messo a punto il metodo della pallina.

Il metodo della pallina: come preservare l’auto

Come spiegato in un video diventato virale sui social, un uomo ha deciso di tutelare la carrozzeria della sua auto durante il parcheggio nel garage. Per evitare che con il paraurti possa andare a sbattere contro un muro, ha posizionato una pallina chepende dall’alto e arriva proprio all’altezza del parabrezza.

Come funziona? Proprio nel momento in cui si avverte il rumore della pallina sul vetro, ci si rende conto che è il caso di fermarsi e interrompere il parcheggio. Così facendo, la carrozzeria è messa al sicuro e non si corrono spiacevoli rischi.