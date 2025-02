Autogrill, ti fermi per comprare un mezzo litro d’acqua ed esci in mutande | Diventi povero per una sosta nel posto sbagliato

Vi è mai capitato di dimenticare o finire l’acqua durante un viaggio e acquistarla in autogrill? I costi sono saliti alle stelle.

Gli aumenti di cibi e bevande sono ormai noti a tutti i consumatori, costretti a fare mensilmente i conti con un’impennata delle spese familiari.

Ciò che molti non sanno – o ormai accettano passivamente – è che ormai anche l’acquisto di materie prime e indispensabili in luoghi differenti dai supermarket, ha raggiunto costi elevatissimi.

È il caso dell’acqua: se comperata in autogrill durante un viaggio, potrebbe lasciare senza soldi nel portafogli.

Le esperienze di molti viaggiatori dimostrano quanto il costo di questa bevanda, considerata vitale per l’essere umano, sia triplicato in modo esponenziale durante una breve sosta in autostrada.

Acqua, i costi esorbitanti in autostrada

Negli ultimi anni, tantissimi consumatori hanno voluto fare presente una problematica che era già stata sollevata in passato: i costi eccessivi dell’acqua in autogrill. Anni addietro, con lo scopo di arginare il problema e ridurre al minimo i consumi a tutela dell’ambiente, era stato proposto di rendere l’acqua gratuita nelle autostrade. Di quella ipotesi iniziale, tuttavia, non rimane più traccia da nessuna parte e viaggiatori – abituali e occasionali – sono costretti a fare i conti con rincari inaccettabili.

Come raccontano alcuni di loro rimasti a corto di acqua durante un lungo tragitto in autostrada, fermarsi a comprarla in autogrill può costare un occhio della testa. E ciò che stupisce ancora di più è che in questi luoghi sono le bottigliette più piccole ad avere prezzi più elevati rispetto a quelle da un litro e mezzo o due, tuttavia molto difficili – se non impossibili – da trovare. Ma quanto costa nello specifico una bottiglietta di acqua da 75 centilitri? Resterete sbalorditi.

Acqua, aumenti del 75% in autostrada

L’acqua negli autogrill è solitamente posizionata in un banco frigo insieme a tantissime tipologie differenti di bevande industriali. Scartando queste opzioni, nel caso in cui si abbia davvero tanta sete, l’acquisto di una bottiglietta di “oro trasparente” può pesare gravemente sul portafogli.

Ben due euro e sessanta centesimi per una bottiglietta da 0,75 litri, indipendentemente se si tratti di quella naturale o frizzante. I marchi proposti sono solo i più conosciuti e, solitamente, si limitano ad una o due tipologie al massimo. Messo a confronto con i prezzi del supermercato, l’acqua negli autogrill costa fino al 75 per cento in più. Inaccettabile veramente per chi è in viaggio e ha diritto ad refrigerarsi.