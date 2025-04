Bancomat, occhio al trucco del cassetto: rimani con il conto prosciugato senza accorgerti di nulla | Stanno ripulendo tutti gli sportelli

Prelevare denaro contante agli sportelli bancomat sta diventando un rischio, e truffe si moltiplicano di giorno in giorno

Oggi più che mai pagare con la carta è diventato un gesto quotidiano, semplice e veloce, capace di semplificare la vita di milioni di persone. Che si tratti di un caffè al bar o di una spesa al supermercato, la comodità di non dover portare con sé denaro contante è indubbia. Tuttavia, insieme alla diffusione di questi strumenti, sono aumentati anche i tentativi di frode. I truffatori non si fermano e continuano a trovare nuovi metodi per aggirare i controlli e svuotare i conti delle vittime in pochi istanti.

Una delle situazioni più comuni in cui si rischia di cadere vittima di una truffa è durante il prelievo al bancomat. Nonostante possa sembrare un’azione di routine, è proprio in quei momenti che si può diventare bersaglio dei criminali. Gli sportelli automatici sono spesso presi di mira perché permettono ai truffatori di operare con discrezione, approfittando della distrazione o della fretta degli utenti.

Tra le tecniche più recenti utilizzate dai malintenzionati c’è il cosiddetto “trucco del cassetto”. In apparenza tutto sembra normale, ma in realtà i truffatori hanno sostituito alcune componenti dello sportello ATM, tra cui il lettore di carte e talvolta anche la tastiera per l’inserimento del PIN. Questi elementi manomessi sono in grado di leggere e registrare i dati della carta e i codici digitati dall’utente, rendendo possibile un accesso completo al conto bancario.

Il grande pericolo di queste truffe risiede nella loro invisibilità. I pezzi contraffatti sono creati per sembrare identici agli originali e sono installati con tale cura da passare spesso inosservati. Tuttavia, con un po’ di attenzione si possono notare piccoli segnali di manomissione: leggere crepe, parti che sembrano staccarsi o componenti fuori allineamento. Anche una tastiera che si muove più del normale può essere un indizio da non sottovalutare.

L’importanza di agire con calma

Un consiglio sempre valido è quello di non avere fretta quando si utilizza il bancomat. Prendersi qualche secondo per osservare attentamente lo sportello può fare la differenza. Se qualcosa sembra strano, è meglio non inserire la carta e rivolgersi direttamente alla filiale bancaria più vicina. Anche scegliere di fare operazioni durante l’orario di apertura della banca è una buona abitudine, perché in caso di problemi si può chiedere subito assistenza.

Anche se può sembrare banale, coprire la tastiera mentre si digita il PIN resta una delle misure più efficaci per proteggersi. Tuttavia, da sola non basta più. I truffatori possono ormai contare su tecnologie che vanno oltre la semplice osservazione del codice. Per questo, è fondamentale un approccio più attento e consapevole in ogni fase dell’operazione.

Scegliere con attenzione dove prelevare

Non tutti gli sportelli sono uguali. È preferibile utilizzare i bancomat situati all’interno delle filiali o in luoghi ben illuminati e frequentati. Evitare sportelli isolati o che mostrano segni evidenti di usura o danneggiamento può ridurre il rischio di incorrere in situazioni spiacevoli. In caso di dubbio, cambiare sportello è sempre la scelta più sicura.

In definitiva, il modo più efficace per difendersi dalle truffe è restare informati e adottare abitudini prudenti. Le truffe bancarie evolvono costantemente, ma anche la nostra capacità di difesa può migliorare. Essere consapevoli dei rischi, prestare attenzione ai dettagli e non sottovalutare mai la possibilità che qualcosa possa andare storto sono i primi passi per proteggere il proprio denaro e la propria tranquillità.