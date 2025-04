Spiagge, le migliori d’Europa si trovano proprio sotto casa tua: la classifica è ufficiale | In Italia le conoscono in pochissimi

L’Italia custodisce alcuni tra gli angoli più suggestivi del mondo, scopri se vicino casa c’è una di queste spiagge

Il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha stilato una classifica delle spiagge più belle d’Europa, includendo ben cinque gemme italiane tra le prime quaranta. Questo riconoscimento mette in risalto ancora una volta l’incredibile bellezza del territorio italiano, in particolare per quanto riguarda il suo patrimonio costiero. Dalla Sardegna alla Sicilia, passando per Lazio, Puglia e Marche, il nostro Paese si conferma una delle mete più ambite per chi cerca il mare più cristallino e paesaggi da sogno.

In Sardegna, una delle regioni più apprezzate al mondo per il mare, si trova la spiaggia di Sa Colonia, nel comune di Domus de Maria, vicino alla famosa località di Chia. Questa baia incantevole, bagnata da acque turchesi e circondata da morbida sabbia chiara, è il luogo ideale per chi ama la natura incontaminata. La ricca fauna marina rende questo posto perfetto per gli appassionati di snorkeling, che possono nuotare accanto a delfini e fenicotteri rosa.

Spostandoci in Sicilia, troviamo la spiaggia di Calamosche, situata all’interno della Riserva naturale di Vendicari, nei pressi di Siracusa. Questa caletta è un vero angolo di paradiso, circondata da rigogliosa vegetazione mediterranea e protetta da due promontori rocciosi che la riparano dal vento. Le sue acque calme e trasparenti offrono un’esperienza di completo relax, rendendola perfetta per chi desidera allontanarsi dalla frenesia quotidiana.

Nel Lazio, la spiaggia di Sperlonga rappresenta una delle mete balneari più affascinanti della costa tirrenica. Il suo arenile dorato si estende lungo un litorale lambito da acque limpide e tranquille, ideale per lunghe nuotate o passeggiate al tramonto. Il borgo antico, arroccato su una scogliera bianca, offre un’esperienza suggestiva, sospesa tra mare e storia, e rappresenta un perfetto connubio tra natura e cultura.

Punta della Suina, il Salento tropicale

La Puglia non poteva mancare in questa classifica con la splendida spiaggia di Punta della Suina, nei pressi di Gallipoli, nel cuore del Salento. Questo tratto di costa richiama i paesaggi esotici delle Seychelles, con le sue acque dalle mille sfumature di azzurro e la sabbia bianca finissima. Il contesto naturale è reso ancora più speciale dalla vicinanza con Gallipoli, una città storica tutta da esplorare, magari in bicicletta.

Nelle Marche, il Parco regionale del Monte Conero custodisce un angolo di straordinaria bellezza: la spiaggia di San Michele, a Sirolo. Immersa nel verde e raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero alberato, questa spiaggia si apre all’improvviso in uno scenario mozzafiato. Ciottoli chiari e sabbia fine si fondono con le acque turchesi, creando un’atmosfera quasi surreale.

Un’Italia che incanta l’Europa

Le cinque spiagge selezionate da The Guardian sono solo un assaggio della varietà e della ricchezza paesaggistica che l’Italia ha da offrire. Ogni regione racconta una storia diversa, fatta di tradizioni, profumi e colori unici. Questo riconoscimento non è solo un motivo di orgoglio nazionale, ma anche un invito a riscoprire le meraviglie del nostro territorio.

Con l’estate alle porte, queste spiagge rappresentano destinazioni ideali per chi desidera una vacanza all’insegna della bellezza naturale e del relax. Dalla maestosa costa sarda alle calette siciliane, dal fascino tirrenico di Sperlonga alla magia salentina e marchigiana, l’Italia è pronta ad accogliere i visitatori con la sua straordinaria ospitalità e un mare da sogno.