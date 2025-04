Voli diretti a/r Italia-Stati Uniti a 300€: se prenoti ora la vacanza ti costa due spicci | Ecco le nuove tratte low cost a lunga percorrenza

Voli per New York - (cataniaoggi.it-pexels)

E’ il momento giusto per visitare la Grande Mela, adesso i voli costano pochissimo e partono da molte città italiane

Visitare New York è sempre un sogno, che si tratti della prima volta o di un ritorno nella città che non dorme mai. Con le nuove offerte di voli diretti disponibili dalla primavera fino a dicembre, partire per la Grande Mela non è mai stato così conveniente. Da Roma, Milano e ora anche da Venezia, Napoli, Bari, Catania e Palermo, i collegamenti si moltiplicano per permettere a tutti di pianificare il viaggio perfetto.

Una delle novità più interessanti di questa promozione è la disponibilità di voli diretti da diverse città italiane. Roma e Milano rimangono i principali hub, con tariffe andata e ritorno a partire da soli 300€, come nel caso del volo diretto da Roma Fiumicino dal 14 al 19 novembre. Anche Milano offre opzioni economiche, come la partenza dell’8 novembre con ritorno il 15 a soli 368€. Ma la vera novità è l’apertura ai voli diretti anche da città del Sud e del Nord Est Italia.

Le date proposte coprono quasi tutto l’anno, con un’ampia possibilità di personalizzazione del viaggio. Chi vuole approfittare della primavera potrà trovare voli convenienti già da aprile, mentre chi preferisce godersi l’estate americana troverà buone occasioni anche a luglio e agosto, sebbene i prezzi in alta stagione siano naturalmente un po’ più elevati. L’autunno e l’inizio dell’inverno rappresentano invece il periodo migliore per risparmiare, con molte date a novembre e dicembre a tariffe ridotte.

Per i viaggiatori del Nord Est, Venezia offre voli diretti con tariffe a partire da 429€, come nel caso del volo di ottobre. Napoli propone diverse opzioni interessanti, con una delle più economiche a maggio (428€), mentre da Bari e Palermo i voli diretti iniziano rispettivamente a giugno e maggio, con prezzi che variano tra i 583€ e i 676€, offrendo nuove opportunità a chi parte dal Sud Italia.

Catania si unisce alle partenze dirette

Anche la Sicilia è ben rappresentata in questa nuova ondata di offerte: da Catania si può partire verso New York con voli diretti da fine maggio fino a ottobre. I prezzi sono competitivi, con opzioni a partire da 475€, rendendo finalmente più semplice e accessibile un viaggio intercontinentale per chi vive sull’isola.

Chi desidera spendere meno dovrebbe puntare su date in bassa stagione, come novembre e l’inizio di dicembre. I voli in questi periodi sono tra i più economici, e New York si mostra sotto una luce particolare, con le decorazioni natalizie che iniziano a comparire e l’atmosfera della città che si fa ancora più magica.

Consigli pratici per l’organizzazione del viaggio

Prenotare ora conviene non solo per i prezzi, ma anche per assicurarsi i posti sui voli diretti, che sono sempre i più richiesti. Inoltre, programmare il viaggio con anticipo consente di trovare anche alloggi più economici e organizzare eventuali escursioni o visite nei luoghi iconici della città.

Con collegamenti diretti da così tante città italiane e tariffe davvero competitive, questa è l’occasione giusta per partire alla scoperta di New York. Che si tratti di una vacanza romantica, di un viaggio con amici o di una fuga solitaria nella metropoli, le possibilità sono infinite. E con prezzi destinati ad aumentare, conviene prenotare ora e lasciarsi conquistare dal fascino unico della Grande Mela.