A due passi da Taormina un borgo incantato: lo strano caso di Giardini Naxos | Ecco perché gli antichi greci la chiamarono così

Un borgo sul mare, meta di tanti visitatori, che vanta un patrimonio di bellezza mediterranea, storia e natura

Situata in una delle cornici paesaggistiche più affascinanti del Mediterraneo, Giardini Naxos è una località siciliana ricca di storia e bellezze naturali. Adagiata tra la lava dell’Etna, la foce del fiume Alcantara e il suggestivo promontorio di Taormina, questa cittadina marittima rappresenta un perfetto connubio tra patrimonio archeologico e modernità turistica.

Le sue origini risalgono al 734 a.C., quando fu fondata come prima colonia greca in Sicilia dai coloni di Calcide Eubea e Naxos, guidati da Teocle. La fondazione dell’antica Naxos rappresenta un momento cruciale nella storia della Sicilia antica.

I coloni greci scelsero questa baia per la sua posizione favorevole e la bellezza naturale, dando vita a un insediamento che sarebbe diventato il punto di partenza della grecizzazione dell’isola.

Nonostante le successive distruzioni, come quella inflitta da Dionigi I di Siracusa nel 403 a.C., la memoria storica della città non è mai svanita, e oggi rivive nel parco archeologico e nel museo annesso.

Dall’antichità all’indipendenza moderna

Dopo secoli di dominazioni e trasformazioni, Giardini Naxos rimase a lungo una frazione di Taormina, conosciuta come “borgo delli Giardini”. Solo verso la fine dell’Ottocento ottenne la propria autonomia amministrativa. Il nome attuale è il frutto dell’unione tra la memoria dell’antica colonia greca e il toponimo “Giardini”, derivato dalle coltivazioni di agrumi che un tempo fiorivano lungo tutta la baia.

Il territorio di Giardini Naxos affonda le sue radici in epoche remote, quando le eruzioni del vulcanetto Moio depositarono il magma in mare, formando le dolci colline che oggi incorniciano il paese. La cittadina si colloca perfettamente tra Messina e Catania, ed è ben collegata grazie a un’efficiente rete di trasporti: strade statali, autostrade, stazioni ferroviarie e la vicinanza all’aeroporto internazionale di Catania.

Un polo turistico di grande attrattiva

Oggi Giardini Naxos è una delle mete balneari più amate della costa ionica. Con una popolazione residente che supera i novemila abitanti, nel periodo estivo il numero di presenze turistiche triplica. La sua posizione strategica la rende ideale per escursioni verso Taormina, l’Etna, le Gole dell’Alcantara, le Isole Eolie e altri luoghi iconici della Sicilia orientale.

La costa tra Giardini Naxos e Taormina è un susseguirsi di grotte, baie e insenature spettacolari. Attività come snorkeling, gite in barca, kayak e stand up paddle permettono di esplorare a fondo queste meraviglie naturali, tra acque cristalline e scenari mozzafiato. Gli itinerari guidati regalano esperienze indimenticabili, come la visita alla Grotta degli Innamorati o alla Baia delle Sirene.