Sanremo, nuovi cachet per i presentatori: cifre da capogiro per ogni serata | Importi inarrivabili

Voi lo sapete quanto saranno i nuovi cachet per i presentatori del Festival di Sanremo? Si parla di cifre da capogiro per ogni serata, importi inarrivabili per molti di noi.

Il Festival di Sanremo, ogni anno è un appuntamento fisso per il grande pubblico, il quale non si perde neanche una puntata. Alla fine, a prescindere dalle varie critiche che emergono di anno in anno, la kermesse canora è uno dei programmi storici di mamma Rai, la quale lo trasmette da decenni.

Cambiano i conduttori, cambiano i cantanti, cambiano anche le scenografie, ma lo scopo del festiva è sempre il medesimo, far vivere dei momenti di spensieratezza al pubblico tra una canzone e l’altra. Fino all’anno scorso il bravo Amadeus ha fatto ottenere dei risultati portentosi all’emittente statale.

Nel 2025 gli subentrerà, l’altrettanto fuoriclasse, Carlo Conti, il quale non è sicuramente un novellino e soprattutto conosce molto bene il palco dell’Ariston, avendolo già occupato in precedenza. Per quello oggi parleremo dei nuovi cachet dei presentatori. Quelle cifre sono da capogiro.

Il Festival di Sanremo di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo di Carlo Conti, approderà sulla rete ammiraglia della Rai dall’11 al 15 febbraio e si prospetta una sorta di ritorno alle origini, visto che torneranno le Nuove Proposte separati dai Big della musica. Inoltre sarà presente il DopoFestival con la conduzione di Alessandro Cattelan.

Di indiscrezioni e rumors ne stanno girando molti, in merito al festival del conduttore dall’abbronzatura perfetta, certa invece dovrebbe essere la presenza di Tiziano Ferro e Blanco di nuovo sul palco dell’Ariston, non in veste di cantati però, quanto di autori, in quanto i due artisti, hanno scritto i brani che i colleghi porteranno in gara. Precisamente, il poeta di Latina ha scritto per l’altrettanto grande, Massimo Ranieri, mentre Blanco ha scritto per Giorgia, nonché insieme a Mahmood, per Noemi e infine ha preso parte al brano di Irama.

Il cachet dei presentatori

Tra i vari rumors in merito al Festival di Sanremo 2025, non potevano non iniziare a circolare anche i presunti cachet che i vari presentatori, potrebbero portarsi a casa per il loro lavoro. Come leggiamo da money.it, ovviamente queste cifre sono solo presunte e si parlerebbe di 350.000 euro per Carlo Conti, in veste di conduttore e direttore artistico e di 25.000 euro per i co-conduttori, che si alterneranno nelle 5 serate.

Ci teniamo a precisare che queste cifre non sono mai state confermate, ma qualora lo fossero, è palese intuire quanto, per noi “comuni mortali”, sarebbero importi inarrivabili. Vi aspettavate cachet del genere?