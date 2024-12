Nuova data a Catania per Enrico Brignano

A grande richiesta Enrico Brignano aggiunge una data alle tre già previste al Teatro Metropolitan di Catania. “I 7 re di Roma” sarà nella città etnea anche il 22 marzo 2025, oltre i tre appuntamenti già annunciati del 23, 25 e 26 marzo. Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, è promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

«Mi hanno ispirato i miei figli di 7 e 3 anni – ha detto Enrico Brignano alla presentazione dello spettacolo a Roma – da un po’ di tempo racconto loro la favola di Roma, e spero davvero questa città continui ad essere una favola». “I 7 re di Roma” è lo storico spettacolo scritto da Gigi Magni e musicato da Nicola Piovani che racconta la storia dei mitici sette re all’origine della fondazione della capitale in un rocambolesco alternarsi di travestimenti, canzoni, balli e vicende più o meno note.«Realizzarlo – spiega Brignano – per me significa rendere omaggio al mio maestro, Luigi Proietti: così si faceva ancora chiamare quando entrai nel suo Laboratorio di esercitazioni sceniche».

Enrico Brignano ripropone questo grande classico cercando un equilibrio tra la tradizione e i tempi moderni, con un adattamento rispettoso del precedente ma sicuramente più corrispondente al gusto – e ai tempi – di oggi. I mitici sette re all’origine della fondazione di Roma si susseguiranno, in un rocambolesco alternarsi di travestimenti di Brignano, tra canzoni, balli e vicende più e meno note, riconducibili agli albori della storia. Brignano ci riporterà indietro nel tempo insieme a una compagnia giovane e brillante, per mostrare che in fondo, per quanto i tempi cambino, la natura dell’uomo resta sempre la stessa e, a distanza di secoli, ciò che persegue è ancora l’ideale di libertà che rende una vita degna di essere vissuta. Al fianco di Brignano sul palco ci saranno Pasquale Bertucci, Lallo Circosta, Giovanna D’Angi, Ludovica Di Donato, Michele Marra, Michele Mori, Ilaria Nestovito, Andrea Perrozzi, Andrea Pirolli, Emanuela Rei ed Elisabetta Tulli.

Biglietti disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati Sicilia Ticket.