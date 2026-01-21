San Vito Lo Capo, il Calampiso cambia volto: pronti 100 milioni per il resort ultra-luxury

Redazione 21 Gennaio 2026 - 10:46

Castello Sgr punta sull’ospitalità ultra-luxury in Sicilia con un massiccio piano di riqualificazione per il complesso di San Vito Lo Capo.

Il panorama dell’hotellerie d’eccellenza in Sicilia si appresta a vivere una trasformazione radicale. Castello Sgr, player di riferimento nella gestione di prodotti di investimento alternativi, ha ufficializzato l’acquisizione del Calampiso Resort attraverso la piattaforma Hospitality Italian Infrastructure Platform (HIIP). L’operazione, che prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro, mira a riposizionare la struttura verso la fascia ultra-luxury.

Situato in una posizione privilegiata tra Trapani e Palermo, a breve distanza dalla Riserva Naturale dello Zingaro, il complesso si estende su oltre 150.000 mq. La proprietà, che attualmente conta più di 250 unità tra camere e appartamenti, sarà oggetto di una profonda ristrutturazione sia interna che esterna. Il progetto di rilancio, che prevede la riapertura al pubblico per il 2029, sarà supportato da una partnership con un prestigioso brand alberghiero internazionale.

“Con il Calampiso Resort puntiamo a restituire nuova vita a un complesso unico, preservandone la bellezza naturale”, ha dichiarato Giampiero Schiavo, Amministratore Delegato di Castello Sgr. L’intervento rappresenta il primo investimento della società nell’Isola, consolidando una strategia volta alla valorizzazione di location iconiche ad alto potenziale turistico. L’operazione si inserisce nella più ampia cornice del Gruppo Anima, ora parte del Gruppo Banco BPM, rafforzando la missione di creare valore per il territorio e sostenere l’economia regionale siciliana.

