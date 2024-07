Max Pezzali sarà allo Stadio Franco Scoglio di Messina

Continua il successo del MAX FOREVER (HITS ONLY), il primo tour negli stadi di Max Pezzali! Dopo il SOLD OUT della data zero di Trieste, le oltre 38 mila persone accorse allo Stadio Olimpico di Torino, le oltre 63mila allo Stadio Olimpico di Roma e le oltre 54mila, 57mila e 57mila persone rispettivamente per le tre date di Milano, Max Pezzali si esibirà domani a Messina (9 Luglio @Stadio Franco Scoglio) e dopo a Bari (13 Luglio @Stadio San Nicola). I biglietti per il tour sono disponibili online su www.vivoconcerti.com.

In occasione dell’arrivo di MAX FOREVER (Hits Only) in ogni città toccata dal tour verrà allestita, il giorno prima del concerto, una speciale parata. Una banda di musicisti e sbandieratori munita di colorate pettorine brandizzate suonerà le più note canzoni di Max Pezzali per una continua festa che riecheggerà da nord a sud per tutt’Italia per tutta l’estate. La banda e gli sbandieratori torneranno, ogni sera, sul palco per aprire la strada all’ingresso di Max e dare inizio alla più grande celebrazione di sempre.

Con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze, Max Pezzali torna in tour con uno show completamente rinnovato. Grazie alla collaborazione con Sergio Pappalettera, che ne ha curato la direzione artistica, il concerto si presenta in una veste inedita raccontando quella carica nostalgica che solo le canzoni di Max Pezzali possono far rivivere. Lo show ha inizio con un video in cui Max, nel suo garage, pulisce la sua Harley Davidson e si accorge di uno scatolone dei ricordi “MAX FOREVER” dove trova tutto quell’immaginario che lo ha reso uno degli artisti più iconici del panorama musicale italiano. Come se fossero i capitoli di una sitcom anni 90’, il concerto ripercorre un’epoca cara a molti italiani, tanto da essere un collante anche per chi quegli anni non li ha vissuti in prima persona.

Un excursus di canzoni che, accompagnate da straordinari visual effect, prendono vita lasciando lo spettatore senza fiato, come i led raffiguranti le vecchie TV a tubo catodico riportate – per illusione ottica – in 3D grazie alla meticolosità delle grafiche. Molto presente è il richiamo alla passione di Max per i comic book in brani come Sei Fantastica (con la storia di una “wonder woman”) oppure in Il grande incubo e Hanno Ucciso L’uomo Ragno dove, diviso per capitoli, le immagini raccontano la storia dei personaggi della canzone. Non mancano anche effetti speciali all’avanguardia come in La dura legge del gol, dove volti di personaggi famosi, ricostruiti con l’AI, diventano parte di un albo di figurine e cantano le parole del brano, o durante la celebre Gli anni dove i visual ricreano un annuario scolastico che mostra una serie di persone che diventano tutte diverse manifestazioni di Max.

Anche attraverso le scenografie e l’impianto luci, lo show richiama tutti quegli elementi caratteristici della discografia di Max. Sul palco non possono quindi mancare i gonfiabili degli arbre magique di Sei un mito, i cartelli di Nord Sud Ovest Est, le mille lire di Con un deca, il pallone da calcio de La dura legge del gol o la ragnatela di Hanno Ucciso l’uomo Ragno. Così come non possono mancare i colori sgargianti che rappresentano l’allegria e l’energia che l’artista pavese ha sempre voluto comunicare, culminante con il complesso di mariachi che fanno il loro ingresso verso la fine dello show.

Diverse anche le sorprese in scaletta: dall’ultimo singolo uscito il 15 aprile Discoteche Abbandonate alla canzone cult per eccellenza la Radio a 100W, fino ad arrivare ad un singolo mai portato live prima d’ora, Ci sono anch’io, colonna sonora del celebre film di animazione Il Pianeta del Tesoro.

L’avventura del MAX FOREVER (Hits Only) è solo il primo di tanti capitoli che porteranno Max Pezzali a entrare ancora di più nel cuore degli Italiani, consacrandolo tra gli artisti per eccellenza dei concerti dal vivo.