Fan da tutta l’Isola per l’unica data siciliana di Irama a Catania

Manca poco per l’avvio del tour estivo di Irama. L’unica data siciliana è prevista il 2 agosto alla Villa Bellini di Catania. L’appuntamento fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e inserito nell’ambito del Catania Summer Fest del Comune di Catania.

Irama si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 47 dischi di platino, 5 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video. È stato uno dei protagonisti dello scorso Festival di Sanremo con il brano “Tu no” in cui si racconta il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine, non solo in senso romantico. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. Il brano anticipa il nuovo album di prossima uscita. Il suo esordio musicale è legato al Festival e porta la data del 2016 quando partecipò con il singolo “Cosa resterà” nella categoria “Nuove Proposte”.

Il successo arriva nel 2018 con la vittoria della 17° edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Successivamente, ha partecipato altre volte a Sanremo, nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta”, nel 2021 con “La genesi del tuo colore” e nel 2022 con “Ovunque sarai”. Nel 2021 a soli 26 anni, Irama con le sue hit ha collezionato 39 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 1 miliardo e 600 milioni streaming e oltre 800 milioni views per i suoi video. Il 2023 è l’anno della collaborazione con Rkomi a cui è legato anche da un’amicizia cementata anche durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3, in onda nel 2022, a cui Irama e Rkomi partecipavano in coppia. Il 7 luglio 2023 viene pubblicato l’album “No Stress” (certificato Oro), anticipato il 9 giugno dal singolo Hollywood e i due artisti sono i protagonisti di un tour nei palazzetti a novembre.

Ultimi biglietti disponibili online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.