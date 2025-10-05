Giordana, 16 anni, da Catania al titolo di “più bella del mondo”

Redazione 05 Ottobre 2025 - 07:39

Ha solo 16 anni ma ha già conquistato un titolo nazionale: Giordana D’Arrigo, studentessa catanese dell’Istituto nautico “Duca degli Abruzzi”, è stata eletta “la più bella del mondo” durante il concorso che si è svolto a Mottola, in provincia di Pavia.

Giordana sogna di diventare ufficiale di coperta, ma ora il suo futuro potrebbe aprirsi anche alla moda. «Da piccola indossavo i vestiti grandi dei miei nonni per sfilare davanti allo specchio – racconta – vincere questo concorso è stata un’emozione fortissima».

Alla finale hanno partecipato 36 ragazze selezionate in varie regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. L’evento, giunto alla sua 27ª edizione, è stato seguito da circa mille spettatori e condotto da Leo Bosi e Gloria Anselmi, con l’organizzazione di Cesare Morgantini in collaborazione con la Pro Loco locale.

Le selezioni siciliane sono state curate da Carlo Siena, che ha organizzato diverse tappe regionali con la partecipazione straordinaria dell’ex Miss Italia Denny Mendez e dell’attrice Milena Miconi. Alla fase finale sono approdate sei ragazze siciliane: Anita Di Mauro, Paola Capri, Giorgia Catanzaro, Nicolatta Medrea, Enrica Lavina e Giordana D’Arrigo.

«Sono felice di aver riportato questo riconoscimento in Sicilia e nella mia città, Catania – ha detto ancora –. Il mio sogno è lavorare nella moda e calcare le passerelle dei grandi marchi».

Il concorso “La più bella del mondo” punta a valorizzare bellezza, talento e personalità delle giovani partecipanti. Con la vittoria di Giordana, la Sicilia torna protagonista anche in un contesto nazionale, con un volto nuovo e determinato che unisce sogni e radici.

