Capodanno 2026: Catania illumina Piazza Duomo con concerto sotto gli ombrelli
Capodanno Catania 2026 Piazza Duomo: Ghali, Buglisi, fuochi, candidatura Cultura 2028 Sant’Agata.
Ombrelli ovunque sotto il palco hanno colorato Piazza Duomo trasformandola in oasi festosa per salutare il 2026. Ottomila partecipanti hanno resistito al maltempo, immersi in luci vivaci e vibrazioni positive mentre l’anno vecchio svaniva tra melodie famose e desiderio di nuovo inizio.
Palco vivacizzato da talenti multigenerazionali: fusion di pop moderno, ritmi urbani, echi italiani per nuclei familiari, adolescenti, ospiti da tutta la Sicilia. Tripudio per potenza rock locale Zapato e gruppo, profondità dei Colorindaco, eredità siciliana I Beddi-Kaballà, dinamismo Marina Rei. Entusiasmo per Delia Buglisi di Paternò ex X Factor con dedica a Franco Battiato. Apoteosi performance Ghali, prosecuzione con Radio Studio Centrale DJ notturni.
Ritmiche musicali guidano conto regressivo ore zero: toast condiviso, ovazioni, canti, spettacolo pirotecnico ravviva skyline con vulcano Etna testimone, icona di coesione e ottimismo. Tre ore di spettacolo dirette da Ruggero Sardo-Desirèe Ferlito, narrazione etnea tra atti musicali, ripari piovosi, passato e visioni future urbane.
Punti salienti: lancio video-logo Catania Cultura 2028 evocazioni vulcaniche; Sant’Agata al centro per centenario reliquie 2026, commozione diffusa malgrado condizioni atmosferiche. Evocazioni sportive, lascito trionfi locali 2025; messaggio sindaco Enrico Trantino immediato pre-mezzanotte augurante.
Gestione esemplare vigilanza ospitalità: verifiche rigorose, manifestazione pacifica senza intoppi sicurezza. Impiego coordinato Questura: polizia-carabinieri-finanza-polizia municipale.