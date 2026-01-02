Ombrelli ovunque sotto il palco hanno colorato Piazza Duomo trasformandola in oasi festosa per salutare il 2026. Ottomila partecipanti hanno resistito al maltempo, immersi in luci vivaci e vibrazioni positive mentre l’anno vecchio svaniva tra melodie famose e desiderio di nuovo inizio.

Palco vivacizzato da talenti multigenerazionali: fusion di pop moderno, ritmi urbani, echi italiani per nuclei familiari, adolescenti, ospiti da tutta la Sicilia. Tripudio per potenza rock locale Zapato e gruppo, profondità dei Colorindaco, eredità siciliana I Beddi-Kaballà, dinamismo Marina Rei. Entusiasmo per Delia Buglisi di Paternò ex X Factor con dedica a Franco Battiato. Apoteosi performance Ghali, prosecuzione con Radio Studio Centrale DJ notturni.

Ritmiche musicali guidano conto regressivo ore zero: toast condiviso, ovazioni, canti, spettacolo pirotecnico ravviva skyline con vulcano Etna testimone, icona di coesione e ottimismo. Tre ore di spettacolo dirette da Ruggero Sardo-Desirèe Ferlito, narrazione etnea tra atti musicali, ripari piovosi, passato e visioni future urbane.

Punti salienti: lancio video-logo Catania Cultura 2028 evocazioni vulcaniche; Sant’Agata al centro per centenario reliquie 2026, commozione diffusa malgrado condizioni atmosferiche. Evocazioni sportive, lascito trionfi locali 2025; messaggio sindaco Enrico Trantino immediato pre-mezzanotte augurante.

Gestione esemplare vigilanza ospitalità: verifiche rigorose, manifestazione pacifica senza intoppi sicurezza. Impiego coordinato Questura: polizia-carabinieri-finanza-polizia municipale.