Truffa della monetina, in cambio di un euro gli regali tutti i tuoi risparmi: se noti questo dettaglio dattela a gambe

Attenzione alla truffa della monetina! Pensando di fare beneficenza finisci per regalare tutti i tuoi risparmi. Non cascarci..

In queste ore è tornata a circolare la terribile truffa della monetina. Pensando di fare una cosa buona, finisci per essere derubato di ogni tuo avere. Non sottovalutare la questione e scopri immediatamente di cosa si tratta per non essere anche tu la prossima vittima.

Ecco dunque il modus operandi che questi terribili malviventi stanno adoperando in gran parte della nostra nazione.

Purtroppo le truffe sono all’ordine del giorno e nel corso degli anni si sono raffinate al punto tale da diventare praticamente impossibili da riconoscere. Abbassare la guardia è sempre un pericolo e, proprio per questo, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Tra le truffe più subdole che esistono, troviamo sicuramente quella della monetina. Si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la nostra nazione e anche tu potresti essere la prossima vittima.

Ecco dunque di cosa si tratta e come comportarti se ti trovi difronte ad una situazione simile.

La nuova tecnica dei malviventi

In queste ore è divenuta virale una vicenda accaduta a Gallarate, nella provincia di Varese in Lombardia. Una signora anziana, uscendo da un noto supermercato e dirigendosi poi verso la propria auto, è stata distratta da alcuni malviventi. La tecnica adoperata è stata poi la seguente: quando è salita sopra al proprio veicolo, il truffatore si è avvicinato per informarla che aveva perso dei soldi. La signora, credendo alla bontà delle sue parole, è dunque uscita. In quell’esatto momento però, un altro complice ha aperto l’auto e ha rubato la borsetta della signora (con tanto di telefono, portafoglio, denaro e documenti).

Ma come fare allora in queste situazioni per proteggersi dai malviventi? Scopriamolo subito.

Come comportarsi nel caso della truffa della moneta

Generalmente questa truffa viene fatta in orari serali, quando la visibilità è più scarsa e ci sono meno persone fuori dal supermercato. Se dovessi quindi trovarti difronte a qualcuno che ti dice di aver perso del denaro, chiuditi in auto e non scendere assolutamente. Dopodiché ricordati sempre di denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine, per fare in modo che questi malviventi vengano identificati e non ci siano prossime vittime. Insomma, la regola numero uno è non fidarsi mai e non abbassare la guardia per nessuna ragione al mondo.

Purtroppo il rischio è quello di vedersi scomparire tutti i propri risparmi in un batter d’occhio, quindi non sottovalutare la questione!