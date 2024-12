Più bonus per tutti, il Governo non manca un colpo: con questo foglio il conto si riempie in un attimo

In queste ore il Governo ha proposto una novità interessante: un bonus per tutti quanti. Ti basterà possedere questo documento.

Oggigiorno si sa, arrivare a fine mese è sempre più complicato. Proprio per questo il Governo Meloni ha deciso di voler aiutare il cittadino e proporre un bonus per tutti quanti. Richiederlo è veramente semplice, ti servirà tuttavia un documento importante.

Ecco però nel dettaglio di cosa si tratta e qual è stata la decisione presa dalla Legge di Bilancio 2025.

I bonus sono un grande aiuto per le persone e, proprio per questo, è sempre bene cercare di sfruttarli quanto più possibile. Generalmente però queste agevolazioni interessano soltanto una specifica fascia della popolazione e non sono universali. Dal 2025, tuttavia, le cose cambieranno e in positivo. La Legge di Bilancio parla chiaro e finalmente gran parte dei cittadini potranno beneficiare di alcune agevolazioni.

Questo perché, in primis, cambierà il calcolo dell’ISEE, necessario per poter accedere a gran parte dei bonus nella nostra nazione.

Tutte le novità dell’ISEE 2025

Ne stanno discutendo proprio adesso alla Camera e il nuovo schema di regolamento dell’ISEE ha già fatto drizzare le orecchie a molti. Dal 2025, diverse agevolazioni come i Buoni Fruttiferi Postali, i Buoni del Tesoro Poliennali, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni Ordinari del Tesoro aumenteranno l’accesso alle famiglie italiane che potranno beneficiarne. In ognuno di questi casi, non sarà più rilevante possedere il valore massimo di 50 mila euro al fine del calcolo. Cambieranno le cose anche per l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, il quale potrebbe essere escluso dalla Legge di Bilancio 2025.

Insomma, attraverso questa proposta un numero maggiore di famiglie potrà finalmente richiedere alcuni bonus. Ma quali documenti portare sempre con sé durante il rinnovo dell’ISEE? Eccoteli elencati.

I documenti da portarsi con sé

In vista di un anno più ‘equo’ e ricco di prestazioni sociali agevolate, non scordarti questi documenti quando andrai a rinnovare il tuo ISEE: i tuoi dati anagrafici, i redditi dell’anno 2024, il tuo patrimonio mobiliare e immobiliare relativo all’anno 2024, il contratto di locazione, i veicoli e le imbarcazioni ed, eventualmente, il certificato d’invalidità. Per poter poi fare richiesta, sarà necessario inoltre presentare la DSU (ossia la Dichiarazione Sostitutiva Unica). Se invece sei titolare di una Partita IVA, ricordati di presentare il patrimonio netto dell’ultimo bilancio o la somma delle rimanenze finali e dei beni (nel caso di regime forfettario, allora tutta questa documentazione non sarà necessaria).

Insomma, soltanto con il tuo ISEE potrai finalmente accedere a tutte queste agevolazioni nel 2025, non dimenticartelo!