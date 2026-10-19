Movida sicura Catania, i controlli interforze nel weekend

Identificate 287 persone e controllati 126 veicoli tra centro storico e lungomare, sanzioni per oltre 18mila euro e dieci parcheggiatori abusivi fermati.

Un dispositivo interforze ha presidiato nel fine settimana il centro storico e il lungomare di Catania, tra identificazioni, controlli stradali e sanzioni ai locali. L’operazione di movida sicura, disposta con ordinanza del Questore nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri.

I numeri del controllo della Polizia di Stato

Il dispositivo coordinato dalla Questura, con un ufficiale di pubblica sicurezza al comando e il supporto della Polizia Scientifica per la documentazione, ha identificato 190 persone, di cui 35 con precedenti penali, e controllato 97 veicoli tra auto e moto. Le sanzioni amministrative elevate superano i 12mila euro.

Le violazioni al Codice della Strada contestate sono state 12: una per guida senza copertura assicurativa, due per mancata revisione del mezzo, una per guida senza patente e otto per guida di ciclomotori senza casco. Dieci i mezzi sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Controlli nei locali del centro storico

Cinque gli esercizi commerciali verificati nella zona del centro storico. Una macelleria-gastronomia è stata sanzionata per occupazione abusiva di suolo pubblico. Quattro minimarket e una gastronomia hanno ricevuto sanzioni per vendita oltre l’orario consentito e pubblicità non autorizzata, e uno dei minimarket anche per la vendita di alcolici dopo le 22, in violazione dell’ordinanza sindacale.

Parcheggiatori abusivi, tre denunce

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli contro i parcheggiatori abusivi in piazza Bellini, piazza Stesicoro, corso Sicilia e sul lungomare. Le volanti e le moto volanti della Questura hanno fermato e sanzionato 11 persone, diverse delle quali già controllate in precedenza per lo stesso motivo, con sequestro delle somme incassate illecitamente.

Tre di loro sono stati anche denunciati per violazione del Dacur, il provvedimento con cui il Questore di Catania aveva vietato loro di stazionare proprio nelle aree in cui sono stati controllati.

I controlli dei Carabinieri nel centro storico

L’Arma ha schierato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile tra piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e le zone limitrofe, con pattuglie dinamiche, militari a piedi e personale dotato di etilometro e drug-test.

Sono state identificate 97 persone e controllati 29 veicoli, quattro dei quali sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della Strada sono state 13, per circa 6mila euro e 52 punti patente decurtati: tre persone sanzionate per guida senza patente, due per mancata revisione, due per mancanza di copertura assicurativa, due centauri senza casco e un conducente senza cinture. Tre automobilisti sono stati sanzionati per uso del cellulare alla guida.

Ai posti di controllo con etilometro nel centro storico sono stati sottoposti sei conducenti, divisi tra le fasce d’età 18-22, 28-32 e oltre i 32 anni: nessuna irregolarità è stata riscontrata. Nelle aree adiacenti a piazza Duomo le pattuglie dei motociclisti hanno effettuato controlli alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere. Non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.