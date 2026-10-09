Giornata Mondiale della Vista, visite gratis a Catania

Visite oculistiche gratuite per gli over 60 sabato 10 ottobre a partire dalle 9:30 nella sede dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Catania, in via Louis Braille 6. L’iniziativa rientra nelle attività per la Giornata Mondiale della Vista, la ricorrenza istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie oculari.

A eseguire i controlli sarà il dottor Francesco Bellomio. La novità di quest’anno riguarda lo strumento utilizzato per gli esami: un retinografo di ultima generazione, il Clarus 500 Zeiss, messo a disposizione dall’azienda produttrice per la giornata di sabato.

Il tema dell’edizione 2026

La Giornata Mondiale della Vista 2026 porta lo slogan «La vista è una perla preziosa. Proteggila con la prevenzione». L’evento è promosso e finanziato dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia Ets, e viene organizzato in tutta Italia dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Rita Puglisi, presidente della sezione etnea dell’UICI, dice: «Anche per l’edizione 2026 della Giornata Mondiale della Vista siamo felici di metterci a disposizione del territorio e di farlo con una nuova apparecchiatura all’avanguardia».

Come funziona il retinografo Clarus 500

Il Clarus 500 Zeiss permette di ottenere immagini ad alta risoluzione e a colori reali del fondo oculare, dal polo posteriore fino alla periferia della retina, grazie alla tecnologia Ultra-Widefield. Nella maggior parte dei casi l’esame non richiede la dilatazione della pupilla, evitando così i disturbi visivi temporanei legati ai farmaci midriatici.

Lo strumento viene impiegato anche nello screening e nel monitoraggio di patologie come il glaucoma, la retinopatia diabetica e le maculopatie, oltre che nella valutazione di eventuali alterazioni della retina periferica.

Le parole della presidente UICI

Puglisi conclude: «Come sempre l’UICI di Catania apre le sue porte alla città per uno scambio che anno dopo anno è cresciuto sempre di più. Fare prevenzione è per noi una missione che ogni giorno attuiamo. Ringrazio la ZEISS per aver deciso di farci utilizzare questo apparecchio il prossimo sabato, un prestito che dona lustro alla nostra sede».