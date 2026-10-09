Fiera dei Morti Catania, sede definitiva a San Giuseppe La Rena

La Giunta comunale di Catania ha individuato in via Amerigo Vespucci, a San Giuseppe La Rena, la sede definitiva della Fiera dei Morti 2026. L’area, che in passato ha ospitato il Mercatino delle Pulci ed è attigua all’ingresso dell’ex mercato ortofrutticolo all’ingrosso, accoglierà la manifestazione indicativamente dal 24 ottobre al 2 novembre.

La decisione, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci, modifica il precedente atto di indirizzo che puntava sul parcheggio della Cittadella dello Sport di Nesima, ipotesi scartata dopo le verifiche su sicurezza, viabilità e organizzazione complessiva dell’evento. Il Comune parla di un confronto con gli operatori commerciali per arrivare a una soluzione praticabile.

Le parole del sindaco Trantino

«Non abbiamo difficoltà a riconoscere che l’organizzazione della Fiera dei Morti ha incontrato delle criticità», dice il sindaco Enrico Trantino. «Sarebbe stato più semplice confermare una scelta già compiuta, ignorando i problemi emersi, ma avremmo trasferito le conseguenze sui cittadini e sugli operatori commerciali. Ci siamo ripetutamente confrontati per comprendere quale fosse la soluzione con minori complessità.»

Il sindaco cita anche il traffico passeggeri a Fontanarossa, cresciuto rispetto al passato in corrispondenza del ponte festivo, tra gli elementi che hanno complicato la scelta dell’area. «A seguito delle verifiche effettuate e delle indicazioni del prefetto e del questore, mi sono convinto a dare l’assenso per l’area che abbiamo individuato, dopo avere approfondito l’attento studio compiuto dai nostri dirigenti, e le soluzioni ipotizzate per evitare blocchi della viabilità», spiega Trantino, che aggiunge: «Dobbiamo però riconoscere che ci troviamo a fare i conti anche con una pesante eredità: per decenni non è stato realizzato uno spazio adeguato a ospitare manifestazioni di questa portata. Anche per questa ragione stiamo portando avanti con determinazione il progetto di recupero e riqualificazione dell’area dell’ex Ente Fiera».

La posizione dell’assessore Musumeci

«Una manifestazione attesa da migliaia di cittadini e operatori commerciali non poteva diventare terreno di contrapposizioni fini a sé stesse», dichiara l’assessore Musumeci. «Via Amerigo Vespucci rappresenta la soluzione individuata per questa edizione, sulla quale abbiamo concentrato il lavoro organizzativo necessario».

Il nodo dell’ex Ente Fiera

Il Comune collega la vicenda alla mancanza di un’area stabile per le grandi manifestazioni fieristiche in città. Per il recupero dell’ex Ente Fiera è già arrivato il via libera dell’Autorità di sistema portuale, ed è atteso a breve il finanziamento regionale nell’ambito delle risorse per le FUA, le Aree urbane funzionali.

Orari e numeri della manifestazione

La Fiera dei Morti ospiterà circa 150 operatori ed espositori, con aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti artigianali e alle attività ludico-ricreative. L’apertura è prevista dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi e dalle 9 alle 22.30 nei giorni feriali. Gli uffici comunali procederanno ora con gli adempimenti organizzativi e con la procedura pubblica per l’affidamento in concessione dell’area.