Controlli San Cristoforo Catania: sanzioni per 13mila euro

Un’operazione interforze nel quartiere San Cristoforo, a Catania, si è conclusa con sanzioni per 13mila euro, il sequestro di 11 veicoli e di 600 chili di prodotti ortofrutticoli venduti da ambulanti abusivi. I controlli, coordinati dalla Polizia di Stato, hanno coinvolto il Commissariato Centrale, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e la Polizia Locale.

Le verifiche nelle attività commerciali

Gli agenti hanno controllato tre strutture ricettive, un bar e un panificio. In due appartamenti a uso turistico sono emerse irregolarità: nel primo caso la mancata comunicazione delle generalità degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza nei termini di legge, nel secondo la pubblicità ingannevole.

Nel bar i poliziotti hanno riscontrato che la titolare aveva manomesso i sigilli apposti una settimana prima su alcune macchinette da gioco, già sequestrate durante un controllo precedente. La donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per violazione di sigilli. Durante l’ispezione è emerso anche un cantiere aperto con operai e materiali edili in promiscuità, per cui è intervenuto il personale di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, che ha disposto la sospensione dell’attività per carenze igienico-sanitarie.

Al panificio il titolare è stato sanzionato perché privo dell’autorizzazione per l’attività di vicinato e per la vendita di alcolici, oltre che per la mancata esposizione dei cartellini con i prezzi.

I posti di controllo e le infrazioni stradali

In piazza Caduti del Mare e in piazza San Cristoforo sono stati istituiti diversi posti di controllo. Complessivamente sono state identificate 144 persone, di cui 42 già note alle forze di polizia, e controllati 63 veicoli tra auto e moto. Gli agenti hanno rilevato infrazioni per guida senza casco, assenza di assicurazione, mancata revisione e documenti di circolazione non esibiti.

Dieci veicoli sono risultati privi di polizza assicurativa, un’auto è stata sequestrata ai fini della confisca e nove mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sono state rimosse anche diverse vetture in sosta vietata, e una ditta incaricata dal Comune ha effettuato una pulizia straordinaria dell’area, rimuovendo rifiuti e mobilio abbandonati in strada.

I 600 chili di ortofrutta sequestrati

Lungo via Della Concordia, via Garibaldi e via Playa i poliziotti e gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso alcuni venditori ambulanti di frutta e verdura privi di qualsiasi autorizzazione. Sono stati sequestrati 600 chili di prodotti ortofrutticoli, tra cui tre cassette di uva pubblicizzata come «uva di Mazzarrone» ma prive del requisito di tracciabilità necessario a stabilire l’esatta provenienza della merce.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.