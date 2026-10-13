Squadra mobile Catania, Carlo Pagano è il nuovo dirigente

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Redazione 13 Ottobre 2026 - 09:15

Carlo Pagano, 48 anni, arriva da Roma e prende il posto di Emanuele Fattori, trasferito alla guida della Squadra mobile di Milano

La Squadra mobile di Catania ha un nuovo dirigente. Si è insediato ieri Carlo Pagano, che arriva dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, dove ha diretto la IV Divisione Indagini patrimoniali e anticorruzione.

L’incontro con il questore

Il primo dirigente Pagano ha incontrato il questore Giuseppe Bellassai per un confronto sulle priorità operative a breve e lungo termine. Pagano ha assicurato il suo impegno «nel portare avanti tutte le indagini e le attività di contrasto alla criminalità diffusa e organizzata, nel solco delle importanti operazioni che la polizia ha condotto nel territorio catanese con significativi risultati a tutela della legalità».

Chi è il nuovo dirigente

Pagano ha 48 anni ed è nato a Milazzo, in provincia di Messina. Ha diretto in passato le squadre mobili di Potenza, Taranto e Padova, coordinando diverse operazioni di polizia giudiziaria. A Taranto, nel 2020, ha lavorato proprio con Bellassai, che in quel periodo era questore del capoluogo pugliese.

Pagano ha frequentato la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia e la Scuola superiore di polizia. Ha partecipato a corsi e seminari su tratta di esseri umani, attività antidroga, indagini economiche e reati contro la pubblica amministrazione, e ha ricoperto incarichi di insegnamento in corsi di formazione dirigenziale.

Il predecessore a Milano

Il primo dirigente Pagano prende il posto di Emanuele Fattori, che ha assunto l’incarico di dirigente della Squadra mobile di Milano.

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