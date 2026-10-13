Forum Nazionale Sport Sostenibile da martedì a Catania

Dal 15 al 17 ottobre 2026 il centro fieristico congressuale Le Ciminiere, in piazzale Rocco Chinnici a Catania, ospita la prima edizione del Forum Nazionale dello Sport Sostenibile. Tre giornate, dalle 9.30 alle 18.30, organizzate da Amazing S.r.l., con convegni, seminari, aree espositive e attività sportive aperte al pubblico.

Quattro filoni tematici

Il programma si muove su quattro assi. Il primo riguarda le discipline outdoor a basso impatto ambientale: dalla camminata al trail running, dal nordic walking alla mountain bike, fino agli sport d’acqua, all’arrampicata, allo yoga e al pilates. Il secondo è dedicato alla salute, tra prevenzione e nutraceutica. Il terzo affronta gli ESG applicati allo sport, con il quadro normativo, gli indicatori di sostenibilità, il reporting, i rating e l’accesso a bandi e finanziamenti. Il quarto riguarda l’architettura sportiva sostenibile, tra progettazione degli impianti, rigenerazione urbana, efficientamento energetico e accessibilità.

Il progetto per le scuole

Alle scuole siciliane è dedicato Green Game, progetto didattico gratuito di educazione ambientale che si svolge in formato quiz a squadre. Il programma comprende anche momenti su difesa personale, prevenzione della violenza, arti marziali, fitness, danza, folklore, parkour, aerial yoga, break dance e formazione sportiva universitaria.

Il Manifesto dello Sport Sostenibile

Durante il forum viene adottato il Manifesto dello Sport Sostenibile, che richiama gli obiettivi dell’Agenda 2030. Viene inoltre annunciata la futura pubblicazione delle Linee guida ESG per il settore sportivo, un documento di indirizzo nazionale pensato per enti, imprese e organizzazioni sportive.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ISPRA e SNPA, della Regione Siciliana, del Comune di Catania, della Città Metropolitana e dell’Università di Catania, oltre a quello di Sport e Salute, CONI Sicilia, ASI, EPSI, CSAIN, US ACLI, dell’Ordine TSRM e PSTRP di Catania, del Consiglio Nazionale e dell’Ordine di Catania degli Architetti PPC con la relativa Fondazione, di SportCity, MSA, dell’Ordine dei Medici di Catania e della Fondazione Inarcassa. Radio ufficiale della manifestazione è RSC-Radio Studio Centrale.

Le parole dell’organizzatore

Salvo Peci, amministratore delegato di Amazing S.r.l., descrive lo sport come «una delle più grandi energie sociali del nostro tempo» e definisce il forum non «soltanto una vetrina, ma una piattaforma di lavoro, confronto e progettazione». Sulla sostenibilità spiega che «non riguarda solo l’ambiente, ma anche la salute, la prevenzione, l’inclusione, l’accessibilità, la qualità degli impianti, la trasparenza della governance». Peci chiude dicendo che «siamo orgogliosi che tutto questo parta da Catania».