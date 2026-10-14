Cataniaoggi regala il cinema: inviti gratuiti per «se ami qualcuno dillo»

Mercoledì 21 ottobre, alle 20.30, al The Space Cinema di Belpasso la proiezione speciale della commedia con Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Ogni invito è valido per due persone.

Una serata al cinema, una storia che parla di sentimenti, famiglia e seconde occasioni. Catania Oggi offre ai propri lettori la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione di «Se ami qualcuno dillo», la nuova commedia diretta da Marco Bonini, in arrivo nelle sale dal 16 ottobre.

L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 20.30, al The Space Cinema di Belpasso, in provincia di Catania.

L’iniziativa rientra nel programma di 20 proiezioni speciali gratuite organizzate in diverse città italiane tra il 19 e il 21 ottobre. Ogni invito è valido per due persone e può essere richiesto fino a esaurimento dei posti disponibili.

CATANIA OGGI TI REGALA IL CINEMA SE AMI QUALCUNO DILLO Mercoledì 21 ottobre 2026 – Ore 20.30 The Space Cinema Belpasso – Catania Ingresso gratuito – Invito valido per 2 persone PRENOTA IL TUO INVITO GRATUITO Posti limitati, fino a esaurimento disponibilità.

Una commedia sulle seconde occasioni

Tratto dall’omonimo romanzo di Marco Bonini, pubblicato da Longanesi, il film racconta la storia di Sergio, interpretato da Edoardo Leo, un uomo che si ritrova improvvisamente a dover ricostruire la propria vita.

Sorpreso durante un tradimento, Sergio viene colto da un malore e finisce in coma. In ospedale si ritrovano tre persone che avrebbero più di un motivo per essere arrabbiate con lui: la compagna Gabriella, interpretata da Claudia Gerini, l’ex moglie Alba, interpretata da Giovanna Mezzogiorno, e il figlio Giulio, interpretato da Biagio Venditti.

Quando finalmente si risveglia, Sergio non è più lo stesso. È come un bambino nel corpo di un adulto e deve imparare nuovamente a vivere.

Da uomo prepotente e incapace di esprimere i propri sentimenti, si trasforma in un personaggio tragicomico, convinto di essere rinato e finalmente pronto ad amare.

Sarà proprio questa seconda, improbabile infanzia a offrirgli l’occasione di comprendere ciò che fino a quel momento gli era sfuggito: come voler bene alla sua complicata famiglia allargata.

Una commedia che alterna ironia ed emozione, affrontando il tema delle relazioni familiari e della possibilità di cambiare.

Un cast di grandi interpreti

Accanto a Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno, il film vede la partecipazione di Thomas Trabacchi, Biagio Venditti, Clemente Pernarella, Daniela Virgilio, Luisa De Santis, Pietro De Silva e Antonia Di Francesco.

La pellicola è una produzione No Name Entertainment, Alea Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, ed è distribuita da Vision Distribution.

Come richiedere l’invito gratuito

Prenotare è semplice e completamente gratuito. Basta accedere alla piattaforma dedicata, selezionare il cinema e completare la registrazione.

Per ricevere il tuo invito segui questi passaggi:

Accedi alla piattaforma: clicca qui per richiedere l’invito gratuito. Seleziona il cinema: scegli The Space Cinema Belpasso – Catania e verifica la proiezione di mercoledì 21 ottobre alle ore 20.30. Registrati: inserisci i dati richiesti per completare la prenotazione. Ricevi la conferma: al termine della procedura riceverai via email l’invito valido per due persone.

Attenzione: i posti sono limitati e gli inviti saranno disponibili soltanto fino a esaurimento.

Se non puoi partecipare, libera i posti

Se dopo aver prenotato non potrai partecipare, puoi annullare la prenotazione attraverso il collegamento presente nell’email di conferma.

Basta selezionare «Apri o gestisci il tuo invito» e procedere con l’annullamento. Riceverai una conferma via email e i posti torneranno disponibili per altri spettatori.

Guarda il trailer di «Se ami qualcuno dillo»

In attesa della proiezione, puoi guardare il trailer del film diretto da Marco Bonini.

NON PERDERE LA PROIEZIONE GRATUITA Mercoledì 21 ottobre, ore 20.30

The Space Cinema Belpasso – Catania

Un invito gratuito per due persone RICHIEDI ORA IL TUO INVITO Disponibilità limitata.

Catania Oggi ti aspetta al cinema. Perché le seconde occasioni esistono e, qualche volta, cominciano proprio da una storia raccontata sul grande schermo.