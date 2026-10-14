Al via la quinta edizione del Fringe Catania OFF International Festival

Da domani, giovedì 15 ottobre, prende il via la quinta edizione del Fringe Catania OFF International Festival, ideato e diretto da Francesca Romana Vitale e Renato Lombardo. L’edizione di quest’anno coincide con il decennale del Fringe Italia e porterà in città oltre 60 spettacoli e più di 240 repliche, con compagnie italiane e straniere impegnate fino al 25 ottobre tra teatri e spazi culturali cittadini.

Il primo weekend, da giovedì a domenica

Le prime quattro giornate, dal 15 al 18 ottobre, propongono spettacoli pomeridiani e serali tra nuove drammaturgie, comicità, danza e teatro sperimentale. Al CUT – Centro Universitario Teatrale va in scena Eva (in principio fu il morso) con Rosy Bonfiglio, rilettura ironica della figura femminile, insieme a Cafè Western di Pietro De Nova e Maurizio Zucchi, spettacolo di circo contemporaneo, e a Macbeth Solo, interpretato dall’attore britannico Paul Goodwin in una rivisitazione del testo shakespeariano.

Gli spettacoli al Brancati e alla Galleria Mendola

Al Teatro Vitaliano Brancati sono in programma Lights on Chaplin, omaggio al cinema muto con musica dal vivo, e Il pomo della discordia, rilettura ironica del mito delle dee dell’Olimpo. Alla Galleria Mendola Alice Canzonieri porta in scena L’altro ieri, diretto da Salvatore Greco e dedicato alla vicenda di Franca Viola, insieme a Via dei Matti 43, racconto sull’infanzia e sulle ferite della violenza domestica.

Da Zō al Teatro del Murgo

A Zō Centro Culture Contemporanee arrivano Horsma!, tra teatro fisico e musica, e Mortisse, viaggio surreale e visionario. Al Teatro del Murgo è in cartellone Donne di Gaza, che affronta il tema della guerra attraverso voci ed esperienze femminili. Tra i titoli del primo weekend figura anche Ho rapito Paolo Mieli. Il programma completo, con date, orari, luoghi e biglietti, è consultabile sul sito ufficiale del festival.

Il Village OFF e la seconda settimana

Il festival si accompagna al Village OFF allestito in piazza delle Belle, nel quartiere San Berillo, pensato come punto di ritrovo per artisti, operatori e pubblico. La programmazione proseguirà con la seconda settimana di spettacoli dal 22 al 25 ottobre, anticipata dalla serata Catania IN in programma il 20 ottobre al Teatro Stabile. La manifestazione è sostenuta da SIAE, Fondazione Sicilia e Comune di Catania attraverso Palcoscenico Catania, in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania e l’Università di Catania.