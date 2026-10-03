Bellini International Context, il gran finale il 4 ottobre

La sesta edizione del Bellini International Context si chiude il 4 ottobre con una giornata divisa in due momenti, da piazza Stesicoro al Teatro Metropolitan di Catania. Nel pomeriggio la piazza ospiterà la Notte bianca belliniana, in serata il teatro accoglierà il concerto per il 2755° anniversario della fondazione della città.

La Notte bianca belliniana a piazza Stesicoro

Il programma pomeridiano prevede un concerto all’aperto con docenti e studenti del Conservatorio, insieme alla mostra dei disegni realizzati dai bambini durante le attività della manifestazione. L’appuntamento è pensato come restituzione alla città di un festival che nelle settimane precedenti ha portato a Catania interpreti del Belcanto, convegni e una produzione inedita de I Puritani. A chiudere la Notte bianca sarà «Casta diva», affidata a una voce sola nel silenzio della piazza.

Il concerto al Teatro Metropolitan

Alle ore 21 la serata prosegue al Teatro Metropolitan con il concerto per l’anniversario della fondazione di Catania. Sul palco l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta da Eckehard Stier, con Giuseppe Casano al clarinetto e Puccio Castrogiovanni al marranzano.

Il programma musicale

Il concerto mette in dialogo Vincenzo Bellini con Rossini, Berlioz, Donizetti e Wagner, accanto a tre compositori siciliani contemporanei: Giovanni Ferrauto, Yuri Furnari ed Emanuele Casale. Si aggiunge Luciano Maria Serra, autore del concerto per marranzano. Sono previste tre prime esecuzioni assolute nel corso della serata, all’interno di un percorso intitolato «Bellini dopo Bellini».

La chiusura della sesta edizione

Con il doppio appuntamento del 4 ottobre si chiude la sesta edizione del Bellini International Context, la rassegna che per settimane ha portato a Catania grandi interpreti del Belcanto e momenti di confronto tra tradizione musicale europea e creazione contemporanea.