Catania, nuova viabilità lungomare Ognina da lunedì 5 ottobre

Da lunedì 5 ottobre scatta la nuova viabilità in viale Artale Alagona per i lavori del Borgo di Ognina, tra piazza Nettuno e via Anfuso

Da lunedì 5 ottobre partono a Catania le lavorazioni che porteranno alla chiusura al traffico del Lungomare, in viale Artale Alagona, nel tratto tra piazza Nettuno e via Anfuso. Le operazioni sono propedeutiche all’avanzamento del cantiere per il recupero del Borgo di Ognina, con la pedonalizzazione del lungomare e l’abbattimento del cavalcavia davanti al sagrato della chiesa parrocchiale, progetto già illustrato in conferenza stampa lo scorso 24 settembre.

I nuovi percorsi alternativi

Insieme alle chiusure entrerà in vigore la viabilità alternativa messa a punto sulla base di uno studio di micro simulazione del traffico realizzato dall’Università di Catania. Le limitazioni previste dall’ordinanza saranno introdotte in modo graduale, per dare tempo agli automobilisti di abituarsi ai nuovi percorsi e permettere all’Amministrazione di valutare sul campo l’efficacia del piano, con eventuali correzioni in corso d’opera.

Chi proviene da viale Ruggero di Lauria e deve raggiungere piazza Giorgio La Pira, viale Ulisse, Cannizzaro e Aci Castello dovrà seguire questo tragitto: piazza Nettuno, carreggiata centrale, rotatoria Sant’Agata al Rotolo, viale Alcide De Gasperi, carreggiata est fino a via Barraco, via Barraco, corsie nord est, via Messina, piazza Mancini Battaglia e piazza Giorgio La Pira.

In direzione opposta, da viale Ulisse verso viale Ruggero di Lauria, il percorso previsto è: viale Ulisse, via Barraco, carreggiata ovest, viale Alcide De Gasperi, corsie ovest, piazza Sant’Agata al Rotolo, via del Rotolo e viale Alcide De Gasperi.

Accessi alla scuola, al porto e a piazza Mancini Battaglia

Per raggiungere l’I.S.I.S. Duca degli Abruzzi sarà attivo un senso unico dedicato che da piazza Mancini Battaglia, lungo viale Artale Alagona, arriva fino a via Anfuso. Lo stesso tragitto potrà essere usato da chi è diretto al porto di Ognina, raggiungibile anche tramite la via Marittima da viale Artale Alagona.

Piazza Mancini Battaglia sarà accessibile solo da via Messina, che diventerà a senso unico in direzione sud nord. Per i residenti di viale Artale Alagona nei tratti interessati dai lavori è prevista una viabilità alternativa riservata, indicata nella planimetria allegata all’ordinanza. Il marciapiede sul lato ovest di viale Artale Alagona, tra via Anfuso e piazza Nettuno, resterà invece accessibile ai pedoni per tutta la durata dei lavori.

Il progetto del Borgo di Ognina

L’intervento, denominato «Il Borgo Restituito», è finanziato con 15 milioni di euro dei fondi statali per la Rigenerazione urbana del Ministero dell’Interno. Rientra nel Piano strategico di riqualificazione della linea costiera compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia, che prevede interventi sullo spazio pubblico, sul patrimonio urbano e sulla mobilità nei quartieri di Ognina e Picanello.

La Polizia Locale sarà presente nei punti principali interessati dalle modifiche per fornire indicazioni agli automobilisti e agevolare l’uso dei percorsi alternativi durante la fase di avvio della nuova viabilità.