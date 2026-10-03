Tentato furto in piazza Alcalà, arrestato a Catania

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania con l’accusa di tentato furto aggravato, dopo aver cercato di rubare un’utilitaria parcheggiata in piazza Alcalà. L’uomo, straniero e senza fissa dimora, era già destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Catania.

La segnalazione della guardia giurata

A far scattare l’intervento è stata la guardia particolare giurata del parcheggio, che tramite il numero unico di emergenza ha segnalato la presenza di un uomo a lei noto come parcheggiatore abusivo. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di forzare un’auto in sosta per poi allontanarsi verso la fermata degli autobus, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

L’intervento degli agenti

Gli agenti della squadra volante sono arrivati sul posto e hanno bloccato il 40enne mentre era appena salito su un autobus. Subito dopo hanno constatato il danneggiamento della portiera lato guida dell’autovettura presa di mira.

Identificazione e precedenti

L’identificazione ha permesso di accertare che l’uomo era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e risultava sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Catania. Dopo la denuncia formalizzata dalla proprietaria dell’auto, l’uomo è stato arrestato per il presunto tentato furto aggravato e denunciato anche per la violazione della misura di prevenzione.

I prossimi passi

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del processo per direttissima.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.